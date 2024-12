Marisa Tomei cumple 60 años: Una actriz que no conoce el paso del tiempo

image.png Aunque tenía un papel muy menor, Marisa Tomei fue una de las joyas de "Mi primo Vinny" interpretando a la novia de Joe Pesci, llegando incluso a ganar su primer Oscar.

Su primera incursión fue en la televisión a los 22 años con la telenovela As the World Turns, aunque su capacidad actoral llamó la atención de Broadway, donde la rompió con la obra Daughters en 1987. La gran oportunidad de Marisa llegó en 1992 cuando encarnó a Mona Lisa Vito en Mi primo Vinny, cuya interpretación junto a Joe Pesci no solamente le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto (en uno de los momentos más polémicos de este premio donde se dijo que se lo "regalaron"), sino que también la catapultó como una de las figuras más prominentes de Hollywood.