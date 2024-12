Britney Spears cumple 43: Caída y renacer de una princesa prisionera de su padre

El éxito siguió en el año 2000 con Oops!…I Did It Again, que vendió más de un millón de copias en su primera semana, transformando a Britney Spears en la artista femenina más exitosa de su tiempo. En álbumes como Britney y In the Zone, ella exploró otros estilos, como dance-pop y baladas, entre los que aparecieron hits como Toxic que le valió un Grammy. Al mismo tiempo, incursionó en el cine con Crossroads: Amigas para siempre en 2002 y firmó contratos publicitarios millonarios, incluido su emblemático acuerdo con Pepsi.