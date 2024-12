Confirmada la reforma migratoria empieza a sonar fuerte en el Congreso

“Buscan provocar y generar odio”

De acuerdo con distintos medios que abordaron el tema, la provincia Buenos Aires hizo de ambos cuestiones una lectura diametralmente opuesta

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, apunto contra el Ejecutivo al decir que “Las ‘medidas’ carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”.

En ese orden, a su estilo detalló

Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país, nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada. No cuentan con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio. La salud de la gente es un tema serio, tratémoslo con información

Según el ministro, el impacto de la atención de personas no residentes es mínimo en el sistema de salud:

“En la Provincia de Buenos Aires, solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros”.

“La crisis económica no justifica la estigmatización y exclusión. Este es un debate de quienes pueden o no acceder a la atención sanitaria. Hay que defenderlo como derecho universal. Necesitamos más soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan”, concluyó.

