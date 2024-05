Ramiro Marra festejó el "plan A" del Gobierno y reveló "el mayor mérito" de Javier Milei

Ramiro Marra arrugó con Iván Schargrodsky

Hace algunos días Ramiro Marra formó parte del ciclo Hay Algo Ahí que conduce Tomás Rebord y en medio de la nota se puso a disposición para pelar en un ring contra el periodista Iván Schargrodsky.

"Me la banco contra ‘El Africano’", manifestó el libertario en relación al apodo con el que el conductor del programa lo apoda a su colega. "Si él quiere", advirtió de modo chicanero.

No obstante, más tarde decidió echarse para atrás. Es el comunicador no tardó en aparece en escena y a través de las redes sociales expuso la situación. "Che, no lo logro ubicar desde anoche", escribió junto a una imagen en la que mostró que llamó al referente de la LLA aunque no obtuvo ninguna respuesta.

Fue en ese entonces que el referente libertario se posó en ese comentario y respondió que no podría llevar a cabo el combate porque no le tiene "bronca". "Estoy buscando alguno que me caiga mal", señaló.

