Piqueteros oficialistas en "alerta y movilización"

Ser fuertes con los débiles no es la estrategia que vamos a permitir, contarle las costillas a los de abajo y no ser firme con los que más tienen, con los que se la fugaron en el macrismo, nunca es el camino Ser fuertes con los débiles no es la estrategia que vamos a permitir, contarle las costillas a los de abajo y no ser firme con los que más tienen, con los que se la fugaron en el macrismo, nunca es el camino