Tolosa Paz, en la mira de los fiscales Guillermo Marijuan y Eduardo Taiano, había informado:

He solicitado al Juez que levante el secreto fiscal. Más de un millón de argentinas y argentinos necesitan recibir su Potenciar Trabajo y la sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público. Abro hilo para explicarle a mis conciudadanos la situació He solicitado al Juez que levante el secreto fiscal. Más de un millón de argentinas y argentinos necesitan recibir su Potenciar Trabajo y la sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público. Abro hilo para explicarle a mis conciudadanos la situació

"Desde que recibimos el informe de AFIP sobre titulares del Potenciar Trabajo que incurrían en incompatibilidades, reclamamos al organismo la nominalización de los mismos para analizar cada caso y dar de baja los que correspondan en forma inmediata. Pero nunca recibimos esa nómina.

Esto no es porque AFIP no haya hecho su trabajo, si no que reviste sobre la agencia el imperativo del 'secreto fiscal'. El organismo está obligado 'a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones'. Salvo orden de un juez Esto no es porque AFIP no haya hecho su trabajo, si no que reviste sobre la agencia el imperativo del 'secreto fiscal'. El organismo está obligado 'a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones'. Salvo orden de un juez

Por eso, estoy presentando ante el juez Rafecas la solicitud para que el levantamiento del secreto fiscal permita a AFIP contestar, en forma completa y detallada, la información que solicité oportunamente, y con ella liquidar el pago del Potenciar Trabajo de noviembre Por eso, estoy presentando ante el juez Rafecas la solicitud para que el levantamiento del secreto fiscal permita a AFIP contestar, en forma completa y detallada, la información que solicité oportunamente, y con ella liquidar el pago del Potenciar Trabajo de noviembre

¿Cómo puede esta ministra verificar una inconsistencia y proceder a una baja sin tener el nombre y el CUIL de la persona que supuestamente cobra el programa en forma indebida? No es potestad del ministerio conocer la información patrimonial, impositiva y bancaria de las personas

No voy a permitir, dentro de mis deberes y atribuciones, que se siga demorando la búsqueda de la verdad. Por otra parte, el Potenciar Trabajo del mes de noviembre debe liquidarse para llegar en tiempo y forma a las personas que lo necesitan

Desde mi primer día como ministra demostré con hechos que haré lo que esté a mi alcance para transparentar y perfeccionar los procedimientos estatales. Encargué una auditoría interna y revalidar los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Solicité al BCRA y AFIP los cruces de datos Desde mi primer día como ministra demostré con hechos que haré lo que esté a mi alcance para transparentar y perfeccionar los procedimientos estatales. Encargué una auditoría interna y revalidar los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Solicité al BCRA y AFIP los cruces de datos

Se me criticó por haber realizado las bajas que informé en conferencia de prensa hace algunos días, argumentando que “no son significativas”. Son significativas porque son correctas, y pude proceder porque el Banco Central me informó nominalmente el acceso al mercado de cambios

En el mismo sentido trabajamos junto a AFIP, pero el secreto fiscal nos impide avanzar. La obligación de cumplir los deberes impera también sobre los funcionarios públicos del Poder Judicial. Espero que el Juez proceda de inmediato para que podamos cumplir con nuestra función En el mismo sentido trabajamos junto a AFIP, pero el secreto fiscal nos impide avanzar. La obligación de cumplir los deberes impera también sobre los funcionarios públicos del Poder Judicial. Espero que el Juez proceda de inmediato para que podamos cumplir con nuestra función

Potenciar Trabajo: Desacoplan del SMVM y crean otro organismo

A su vez, la Casa Rosada avanza en la idea de desindexar el Potenciar Trabajo al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La funcionario dijo en la conferencia de prensa de esta mañana (30/11), tras la reunión de Gabinete:

"Con respecto a cómo y de qué manera el Salario Social Complementario, hoy conocido como Potenciar Trabajo, que es el programa de reconocimiento al trabajo de la economía popular, cuáles es el monto y los instrumentos por los cuales se definen esos montos de transferencias que hace el Ministerio de Desarrollo Social, el órgano que teníamos establecido hasta este momento era el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El día lunes (28/11), todos los trabajadores junto a los sindicatos definieron un aumento del 20%.

En el decreto 728 se le pone un tope a los incrementos del Potenciar Trabajo y se reconoce la creación del órgano para discutir el medio salario y la agenda de los trabajadores de la economía popular. Tenemos 60 días para conformarlo junto con la ministra de Trabajo y el de Economía".

