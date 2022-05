Patricia Bullrich, el Mondeo rojo y el recuerdo del ex jefe

Bullrich, alias 'Carolina Serrano', su apodo en Montoneros, es la gran esperanza de los 'halcones' del PRO y observada con simpatía por el citado Milei.

Es probable que la mención de Bullrich hiciera trabajar la memoria de Gil Lavedra, a quien le atribuyen que, desde el Colegio Público, retomará su antiguo objetivo de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo menos.

gil-lavedra-4.jpg A la derecha, Ricardo Gil Lavedra en nombre triunfal en la mágica Buenos Aires.

El Mondeo

Gil Lavedra fue jefe de Patricia Bullrich en la 1ra. parte del gobierno de Fernando De la Rúa. Él era ministro de Justicia de la Nación y Bullrich era secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.

Cuentan las lenguas viperinas que Gil Lavedra había renovado la flota de vehículos oficiales de la repartición: eran todos Ford Motor Argentina, todos marca Mondeo, todos color Azul... menos 1, que era de color Rojo, asignado a Bullrich o ella lo había pedido de ese color pero que les permitía observar -en tiempos en los que no había GPS- que cada mañana, con esmero, puntillosidad y disciplina, ella se encontraba presente donde estuviera De la Rúa, sin reportar a quien era su jefe, y quien a los radicales reunidos en mayo de 2022 les habría dicho: "Y... Patricia siempre fue así.... ".

Tiempo después -octubre de 2000-, sin decir 'agua va', Fernando De la Rúa le pidió la renuncia a Gil Lavedra para ubicar a su hermano Jorge De la Rúa al frente del Ministerio, y Patricia fue catapultada a ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, en lugar del descartable Alberto Flamarique. Ella sería 'la Piba', y colisionaría con quien más tarde sería el peor dirigente de la historia del Club Atlético Independiente de Avellaneda, Hugo Moyano.

El ex ministro abogado cree que su ex colaboradora no sólo le ocultó la leche sino también

la vaca,

el ternero,

el tambo,

la chacra y

el ordeñe.

Pero hubo un dato más en el recuerdo: en el Ministerio de Justicia se debatía, en el inicio del año 2000, qué hacer con un proyecto de megahospital que Grupo Techint proponía construir en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde se encuentran varias instalaciones carcelarias a lo largo de la autopista Ezeiza-Cañuelas:

Colonia Penal Ezeiza U. 19

Complejo Penitenciario Federal I

Cárcel de Mujeres Ezeiza

Complejo Correccional Federal IV.

Durante varios días se debatió qué hacer con la oferta de Techint, y porque era un tema de cárceles, la mujer del emprendedor Guillermo Yanco participó activamente de todo lo que se debatió y de todo lo que se decidió.

Esto no le impidió -según la anécdota atribuida al ahora jefe de los colegiados- aparecer un fin de semana, en medio del debate interno, en la revista Noticias de la Semana, que era muy importante por esos tiempos, criticando las contrataciones del Estado.

Por lo tanto, se escuchó:

Hay antecedentes de escribir un comunicado y luego manifestar sorpresa o disconformidad con ese comunicado. Hay antecedentes de escribir un comunicado y luego manifestar sorpresa o disconformidad con ese comunicado.

En tiempos ya pasados se hubiese terminado la nota con un 'Channnnnnn'. Hoy día sólo con un punto final.

-------------------------

Más contenido en Urgente24:

Preocupación: Cae la venta de autos y falta de todo

Flybondi arremete contra el Gobierno y Aerolíneas Argentinas

De Roberto Cachanosky a Javier Milei, zonceras argentinas

Previaje: 5 recomendaciones para aprovecharlo al máximo

Pasajes al Sur: Low cost vs. Aerolíneas Argentinas