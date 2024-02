"La única ancla política de Javier Milei es la opinión pública; si la pierde, queda a la deriva"

Embed - Crece la tensión con Milei por la quita de subsidios; el análisis de Alejandro Catterberg

Por otro lado, consultor insinuó que hay un déficit de gestión que puede afectar la imagen presidencial. Tomó el ejemplo de las colas para registrar la tarjeta SUBE o la acefalía en la ANSeS. "Si hay desidia, incapacidad, falta de interés o cuestiones ideológicas por tratar de que el Estado preste la menor cantidad de servicios, en algún momento va chocar. Le guste o no al Presidente, se necesita gestión del Estado porque es casi la mitad de la economía del país", dijo.

"A medida que vayan pasando los meses la gente va a dejar de decir 'la culpa la tiene Alberto (Fernández)'. En algún momento va a decir 'señor Presidente, usted lleva 6, 8 meses, un año, es su responsabilidad ya", dijo en esa línea.

Insistió en que por ahora Milei retiene el apoyo de aquel 30% que lo votó en octubre y "casi la totalidad" de quienes se sumaron en el balotaje, pero abrió un interrogante a futuro. "Estamos viendo que en el primer mes de gestión Milei reafirmó la idea de que está con la transformación, pero el 2do mes genera dudas de si tiene la habilidad política o incluso el deseo de generar condiciones para la transformación", dijo.

"Si la economía reactiva, la inflación cae y la gente no pierde la paciendia, eso le abre un sendero. Si no reactiva, eso va a hacer que la gente le quite el apoyo y Milei va a estar en mayores problemas", estimó y concluyó: "no sabemos hasta dónde llega la paciencia".

Más contenido de Urgente24

Inflación, salarios, ahorros y el tuit borrado de Javier Milei

Confirman subas de hasta 150% en las tarifas de luz (con ajuste mensual)

Milei sale a contener el malhumor de la clase media

Carolina Píparo no se sube al ring con Milei y elije "la coherencia"