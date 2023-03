La postpandemia en la Salud: 'Empastillados' y con angustia

Un reciente estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que casi el 80% de los argentinos padecen alguna alteración del sueño —como insomnio, somnolencia, espasmos, apneas— y más del 50 % de quienes necesitan tratamiento psicológico no lo realizan porque no pueden pagarlo, no logran acceder a un horario, las obras sociales o prepagas no lo cubren, no encuentra un servicio gratuito, prefieren recibir un tratamiento presencial en vez de distancia. Ahora, un nuevo informe del Ministerio de Salud de Santa Fe que comparó los ingresos en las guardias locales pre y post Pandemia, develó que aumentaron la concurrencia a urgencias por consumo problemático y crisis psicóticas, además de triplicarse las consultas en Salud Mental Infantil.