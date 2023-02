Al día de hoy (22/02), Chano se encuentra intubado por una infección. Ya que ingresó con una neumonía, tuvo fiebre y una complicación en el pulmón, según expresó su madre. “Lamentablemente en un momento se despertó y se arrancó el tubo, y con eso se lastimó la garganta. Lo tuvieron que sedar y no se lo pueden sacar hasta que no se desinflame su garganta", sostuvo.

Además, contó que por circunstancias de su intimidad, el cantante empezó a estar triste días atrás. Por lo que Marina Charpentier, volvió una vez más a solicitar la reforma de la Ley de Salud Mental, cuestionando duramente la ley vigente.

Desde las adicciones hasta la depresión, son enfermedades mentales que afectan a una persona como cualquier otra enfermedad. La Ley N° 26.657 de Salud Mental fue sancionada en 2010, y actualmente familiares, pacientes y médicos plantean la necesidad de una reforma.

"Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir", pronunció la madre de Chano meses atrás en una de las últimas internaciones del cantante.

”La ley dice que hay que hacer prevención en los colegios. No ocurre", expresó. Además agregó: "La ley que tenemos no me ayudó. Tengo posibilidades económicas y pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas que valen más de lo que gana un diputado o un senador, pero tantas madres no pueden hacer eso”.

image.png

"Quisiera que se cambie, es una ley anacrónica”, sostuvo. Y agregó: "Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él", aseguró Marina Charpentier.

“Hemos visto en el último tiempo el surgimiento de comunidades terapéuticas clandestinas a las que la gente acude en forma desesperada y claramente va a seguir habiendo cada vez más, si no se puede habilitar una sola cama, ni ningún centro nuevo. Esta ley entonces favorece la creación de centros clandestinos”, expresó Gabriel Avena, psicólogo, especialista en salud mental y adicciones, quien hace más de 30 años que trabaja en los temas drogas y alcohol.

"Es una ley que padecen los usuarios de droga con los cuales trabajo, sus familias y los barrios. El criterio de que los manden a 600 kilómetros hace que a veces la familia pase meses in poder verlos”, agregó.

El debate sobre la modificación está siendo tratado en la Cámara de Diputados. Por su parte, el proyecto de ley que ingresó al Congreso Nacional en abril por parte de los libertarios Carolina Píparo y Jose Luis Espert, plantea las siguientes modificaciones:

que la internación pueda ser involuntaria . Para Carolina Píparo, "los chicos, adolescentes y adultos bajo problemas psiquiátricos severos podrían ser internados sin internados involuntariamente". Su proyecto propone que si dos psiquiatras o más consideran bajo una serie de trastornos psíquicos detallados en el documento que el paciente debe ser internado, el acto sucederá sin intervención judicial. "Se considera que la internación involuntaria de un paciente con patología psiquiátrica no puede nunca ser asimilada a la privación ilegítima de la libertad, porque no lo es, siempre y cuando la decisión se base en un diagnóstico médico" , explica la iniciativa.

. Para Carolina Píparo, Su proyecto propone que si dos psiquiatras o más consideran bajo una serie de trastornos psíquicos detallados en el documento que el paciente debe ser internado, el acto sucederá sin intervención judicial. , explica la iniciativa. Otro de los aspectos que marca como erróneo de la actual ley es que "no abordó la problemática de adicciones de manera correcta en su texto. Se considera que no se puede asimilar el abordaje de dicho diagnóstico con otros padecimientos, por lo que se incorporó un capítulo especial para su tratamiento. No se puede exigir a las personas que padecen consumo problemático de sustancias psicoactivas el ejercicio responsable de la libertad".

