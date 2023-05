Juan Grabois: "Hoy Milei gana las PASO"

Respecto a Javier Milei, el dirigente social destacó que "es un personaje atractivo porque es genuino, que cree realmente en lo que dice, opera en él un mecanismo parecido al del marxismo mecanicista de corte trotskista. Hay una premisa, y sobre esa premisa un rumiar constante, que si vos lo llevas a sus derivaciones últimas, termina en la venta de órganos. A partir de las premisas lógicas de la filosofía política de Milei terminamos vendiendo órganos, esclavizando gente, privatizando escuelas".

"Como mantiene algún nivel de coherencia entre sus principios y sus derivaciones, no esquiva el bulto, termina diciendo abiertamente la monstruosidad inhumana que genera el liberalismo extremo, esta idea falsa de que la libertad implica aplastarle la cabeza al otro en la medida de que el otro ofrezca una expresión formal de voluntad", prosiguió.

Milei es una figura antisistémica que emerge en un sistema que no funciona. Pero las que él plantea como causas de la disfuncionalidad del sistema y las recetas para solucionarlo son las contrarias a las que en realidad son. Pero al menos es alguien que, frontalmente, impugna al sistema Milei es una figura antisistémica que emerge en un sistema que no funciona. Pero las que él plantea como causas de la disfuncionalidad del sistema y las recetas para solucionarlo son las contrarias a las que en realidad son. Pero al menos es alguien que, frontalmente, impugna al sistema

"Después, en sus prácticas políticas en las provincias, por ejemplo, se ha rodeado de personajes de la 'casta', pero es lo que expresa socialmente. El fenómeno se da porque los que decimos representar una cosa no la representamos y los que dicen representar otra cosa no la representan", analizó Juan Grabois.

En este sentido, evaluó que "Juntos por el Cambio no representa una élite liberal ilustrada como la de Alberdi o Sarmiento. No representa un conjunto de cuadros de alto nivel intelectual, son un conjunto de advenedizos que tienen una política pro negocios y no mucho más".

"En el Frente de Todos tampoco hay una representación verdadera de lo que el peronismo supo representar en Argentina en su momento. No hay una representación de una lucha frontal contra la desigualdad. No hay un planteo de redistribución de la riqueza firme, ni tampoco hay una defensa a las luchas de los más humildes. En el Frente de Todos no hay una visión, una narrativa ni una política que uno diga 'acá está la representación de los que luchan por los de abajo'”.

"Entonces, en Juntos por el Cambio, donde tenés ex peronistas, como el autor de la 125, Martín Lousteau, o Pichetto, Bullrich, que fue menemista y ministra de la Alianza, etc. Es un grupo de camaleones", lanzó.

Y comparó con el FdT: "en nuestro campo pasa algo parecido, no voy a nombrar a nadie, para tratar de cumplir lo que dice Cristina de no pegarle a un compañero de coalición. Más que compañero diría un aliado, porque son alianzas de naturaleza táctica".

Esta referencia a Cristina Kirchner fue porque al comienzo de la entrevista le preguntaron si "cuando la Vicepresidenta dijo, en su última aparición pública en La Plata, que el bastón de mariscal no era para pegarle al de al lado, ¿sentiste que te estaba hablando a vos?", él había afirmado: "Me parece que ya es un lugar común de la política argentina pegarnos. Ponele que sí. Yo por dentro pensaba: 'Voy a tratar, pero no te prometo nada, Cristina'”.

Grabois: "Cristina no va a ser candidata"

En otro tramo del reportaje, Juan Grabois fue consultado por la afirmación del "Gato" Sylvestre, quien hoy dijo que Cristina va a ser candidata.

"No va a pasar. Yo no tengo información, tengo capacidad de análisis y alguna percepción sobre cómo funciona el ser humano, y Cristina puede gustar o no gustar, pero es de una sola pieza. Cristina dice A y hace A", descartó.

Cristina dijo con claridad lo que iba a hacer y creo que va a ser consecuente con eso. Si cambia de opinión no me parece mal, pero no lo veo Cristina dijo con claridad lo que iba a hacer y creo que va a ser consecuente con eso. Si cambia de opinión no me parece mal, pero no lo veo

Luego, el referente de Patria Grande fustigó que "hay, en gran parte de la militancia, una incapacidad muy grande de asumir el protagonismo y están esperando que vengan las definiciones de la estratósfera".

"Si Cristina determina que va a ser candidata, todo el mundo reevaluará su posición, pero hasta nuevo aviso es otra cosa", agregó.

Nuestra generación tiene que despertar, agarrar ese bastón y llevarlo a la victoria a partir de programas con propuestas que le cambien la vida, sobre todo al 40% más pobre Nuestra generación tiene que despertar, agarrar ese bastón y llevarlo a la victoria a partir de programas con propuestas que le cambien la vida, sobre todo al 40% más pobre

Sobre las diversas versiones y rumores por candidaturas, Grabois dijo no hacerse eco "de las charlas de quincho. No leo la política por discursos de palacio. Lo que veo es que hay una crisis social y económica muy fuerte, que eso es lo que genera atracción sobre Milei, y a la vez rechazo, porque siempre que se producen estos movimientos en la sociedad, también hay un despertar de una conciencia humanista, que no quiere llegar a eso, que no quiere inundar la sociedad de armas, por ejemplo".

"Cuando eso se confronta desde la perspectiva de las ideas, y no únicamente desde la caracterización de las personas, tenemos la posibilidad de que sea una ventana oportunidad y no un riesgo", opinó.

Y prosiguió: "El debate de hoy en Argentina está en estos términos. Plantear que la ayuda social, que una persona que está en una situación de vulnerabilidad social debe ser ayudada por el Estado, cuando decís eso, pareciera que estás diciendo una cosa criminal. Empieza a penetrar una filosofía de 'ellos no se lo merecen, hay que vigilarlos y castigarlos'”.

