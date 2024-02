Javier Milei, "los dedos sucios" y los acuerdos con el Pro

Tenemos un programa de estabilización muy sólido y contundente. No vamos a permitir los desmanes de la política ni el toma y daca. Cuando hablan de consenso son unos corruptos. ‘Viva el consenso’ es ‘viva la corrupción’, la entrega de cargos a cambio de plata. No debería sorprender. Algún diputado del radicalismo me amenazó con que tenía que entregar cargos y favores Tenemos un programa de estabilización muy sólido y contundente. No vamos a permitir los desmanes de la política ni el toma y daca. Cuando hablan de consenso son unos corruptos. ‘Viva el consenso’ es ‘viva la corrupción’, la entrega de cargos a cambio de plata. No debería sorprender. Algún diputado del radicalismo me amenazó con que tenía que entregar cargos y favores

Mugrosa y perversa

Javier Milei remarcó que su gestión no está dispuesta a manejarse de esta manera “mugrosa y perversa”, y aseguró que la ley ómnibus que había girado al Palacio Legislativo se vino abajo cuando no quisieron darle las facultades delegadas para actuar sobre los fideicomisos porque así se metía “con las cajas” de ellos.

“Muchos diputados dejaron los dedos marcados. Por eso di la orden y dejé en evidencia quiénes son los corruptos, la mugre de la política, los que arruinan a los argentinos”, marcó.

“Tocás los fideicomisos y saltan como leche hervida. ¿Saben la cantidad de gente que muerde de ahí y vive como magnate? Es maravilloso lo que pasó porque los dejó en evidencia. Tienen los dedos sucios, quedó mucha gente con los dedos sucios”, insistió al respecto del mismo tema, incluido en el inciso h del artículo 4, que había sido rechazado en el recinto.

Martín Llaryora 4P.jpg Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, uno de los afectados por los recortes que instrumentó la gestión de Javier Milei

Contra Córdoba

Milei recordó que ya había avisado que cancelaría transferencias.

“El gobernador de Córdoba llorando por 20 mil millones de pesos y paga en pauta 27 mil millones. Bueno, que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él. Lo mismo al gobernador de Santa Fe”, dijo el libertario,

Vendetta

El líder de La Libertad Avanza no consideró “una vendetta” cortar las transferencias hacia las provincias debido a que no consiguió avanzar en el Congreso, pero acotó:

"Hemos avisado que si no nos daban las herramientas, íbamos a recrudecer los ajustes sobre las provincias. Hemos bajado las transferencias discrecionales 98%, la gente quería que el ajuste lo pagara la política, ahora que los gobernadores hagan el ajuste. Yo ajusté 15 puntos y ellos todos juntos no pueden afrontar un ajuste de un punto y medio, vamos."

"Que dejen de gastar de manera espuria, de contratar tanta pauta para que los periodistas corruptos hablen bien de ellos, de gastar en recitales para artistas que hablen bien de ellos. ¿Queremos la Argentina corrupta, podrida, de la casta, donde entran los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los sindicalistas, el periodismo ensobrado y corrupto?"

Javier Milei

Frente a los planteos de los mandatarios provinciales de que las bajas en los giros impactarán de lleno sobre la gente, Milei enfatizó desde su estadía en Roma (Italia):

No necesariamente, pueden dejar de gastar en pauta oficial, en hacer recitales… ¿Y si lo tiene que pagar la Nación qué? ¿No es el mismo bolsillo? Es una cargada esto. Hay que bajar el gasto, pero como hay corrupción donde roba la política, entonces no les gusta. No necesariamente, pueden dejar de gastar en pauta oficial, en hacer recitales… ¿Y si lo tiene que pagar la Nación qué? ¿No es el mismo bolsillo? Es una cargada esto. Hay que bajar el gasto, pero como hay corrupción donde roba la política, entonces no les gusta.

Profundizar el ajuste

Asimismo adelantó que “obviamente” va a profundizar el ajuste en los fondos que se envían hacia cada territorio. “¿Acaso no lo puedo hacer? ¿Acaso no tienen sus propios recursos?, se preguntó el mandatario y sumó

"La coparticipación más la recaudación propia. Que usen sus recursos, no voy a negociar mi programa económico, el déficit cero, el saneamiento del Banco Central e ir liberando el mercado de cambios. Voy a terminar con la inflación y la inseguridad, y en el medio voy a ir dejando en evidencia a los políticos corruptos."

sesion ley omnibus.jpeg

Alemania en 20 años

Seguro de que si la ley ómnibus salía el país iba a entrar en un sendero para llegar a ser como Alemania en 20 años, Milei sentenció:

Estaban desguazando la ley, estaban dejando el envoltorio, perola habían llenado de estiércol, estaban llenando todo de excremento; era cambiar para no cambiar nada. La consecuencia es que esos traidores sacaron a los argentinos la posibilidad de esta mejora en términos de libertad económica. La Argentina en vez de poder alcanzar y duplicar su PBI en siete años, con este desmadre que causaron tardará 20 años, o más, 30 años Estaban desguazando la ley, estaban dejando el envoltorio, perola habían llenado de estiércol, estaban llenando todo de excremento; era cambiar para no cambiar nada. La consecuencia es que esos traidores sacaron a los argentinos la posibilidad de esta mejora en términos de libertad económica. La Argentina en vez de poder alcanzar y duplicar su PBI en siete años, con este desmadre que causaron tardará 20 años, o más, 30 años

Libertarios y el Pro

Respecto de los diálogos que mantiene con Mauricio Macri, Javier Milei, dijo, que son fluidos. en ese orden señaló que está “infinitamente orgulloso” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y del de Defensa, Luis Petri. Luego confirmó que “obviamente” se explorará el acuerdo.

“Se dio de modo espontáneo y natural, después de la elección y en los hechos en la Cámara de Diputados. Fluye hacia eso, además de que nos llevamos muy bien”, anunció.

Por otro lado reveló, menciona el sitio de noticas La Nación, que en las conversaciones con Macri y Bullrich charlan cómo formar un espacio que represente “plenamente el cambio”, pero negó que haya dialogado las incorporaciones al Gabinete del diputado nacional Diego Santilli y del excandidato en Boca Andrés Ibarra.

“Son todas especulaciones de los medios, no es el tipo de charla que tengo con el presidente Macri”, dijo Milei.

Guillermo Francos

En la nota por radio Mitre Milei explicó que para Anses, tiene 4 candidatos que son de perfil técnico. Pero no precisó al respecto.

“Dado el interés del papa Francisco en materia de Capital Humano vino Sandra [Pettovello] aquí a Roma así que como la Anses depende de ella, seguramente en algún momento estaré trabajando en eso”, indicó, aunque todavía no anunció qué hará con Minería, que dependía de la ahora desplazada Royon, ligada al gobernador salteño Gustavo Sáenz.

GUILLERMO FRANCOS3.jpg Guillermo Francos, ministro y amigo del Presidente Milei

“Empecé a interiorizarme e ingresar en la política de la mano de Francos. Guillermo Francos es mi amigo. Al margen de todo, está firme como rulo de estatua”, enfatizó Milei.

Dolarizar

El Presidente aseguró que cada vez está más cerca de dolarizar. “Estamos a nada. Las reservas son de US$ 7 mil millones; y la base monetaria, de US$ 8 mil millones. Si logramos liquidar los pasivos del Banco Central... Esto exige también reformas en el sistema financiero para un sistema dolarizado”, analizó.

Segundos después advirtió que cuanto más “saneado” esté el balance del Banco Central, más baja la tasa de inflación, aunque evitó puntualizar cuándo el número mensual avanzará hacia un solo dígito.

“Pueden ocurrir cuestiones puntuales que afecten un salto en los precios”, advirtió, pese a que ratificó el sendero para ir hacia el descenso de este indicador.

------------------------

Más noticias en Urgente24

Adiós billetes: El BCRA sacará de circulación estos ejemplares

El maravilloso parque acuático de Buenos Aires con descuentos imperdibles

La majestuosa playa a 1 hora de Buenos Aires para ir y volver en el día

El pueblo con cascadas en Buenos Aires que todos quieren conocer

Pettovello suma más 'fuerzas del Cielo' contra los piqueteros