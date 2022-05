Idea de reforma: "Hay que tomarle examen al Poder Judicial"

“La mayor responsabilidad es garantizar que el gobierno funcione dentro del debate”, aclaró Massa frente a las preguntas del moderador Alejandro Fantino.

1652210591755.jpg_1500.jpg Massa habló frente a empresarios que integran la AmCham

¿Presidente en las próximas elecciones?

“No soy presidenciable, me pasé 20 años de mi vida poniéndome objetivos por delante y de alguna manera no me permitía disfrutar de lo que hacía, pensaba en lo que seguía en mi carrera política (...) Hoy disfruto lo que hago porque sobre todo en el mundo de los algoritmos: en la guerra de la polarización, la valentía está en buscar los consensos”. “No tengo el 2023 en la cabeza”, insistió.

Definiciones en lo económico

“Una de las responsabilidades es del gobierno y la gestión es garantizar que todos lo dólares vinculadas al crecimiento económico estén garantizados”, explicó con respecto a lo que resta del año.

En cuanto a los discutidos y opinados subsidios Massa señaló:

"La Argentina tiene un régimen de subsidios que funciona como Hood Robin porque nuestra matriz tributaria no es progresiva entonces el que menos cobra es el que más paga en términos de ingreso. Tenemos que tener un régimen de subsidios segmentado".

Al responder sobre el Poder Judicial consideró que:

En la Justicia se rinde una vez para entrar y después no hay reválida. Me parece que tenemos que pensar en un sistema que examine y que premie y castigue. Que premie para el ascenso al juez que lo hace bien y que en todo caso castigue al que lo hace mal

“Estoy hablando de todo el Poder Judicial para que todos los poderes del Estado le rindamos examen a la sociedad. Sino termina pasando que hay algunos que tienen que dar la cara todos los días, otros cada año y otros terminan siendo seres desconocidos”, agregó.

Massa vinculó sus declaraciones con el conflicto que enfrenta Santa Fe respecto del narcotráfico.

“El caso de Rosario es un caso concreto. el Procurador General de la Nación debiera armar un grupo específico de fiscales: diez fiscales, con poder, pedir presupuesto extraordinario al Congreso. Así avanzar instalando un grupo de fiscales y un grupo de jueces junto a fuerzas federales de seguridad para dar la batalla final contra el narcotráfico en Rosario”. “A veces se le reclama una decisión a un poder del estado y en realidad le toca a otro. Entonces, tenemos que trabajar de manera coordinada”, remarcó

Luego Fantino consultó sobre su distanciamiento con el ex Presidente Mauricio Macri. Massa respondió

“No tuve una relación personal con él. Tuve relación política”, aclaró el diputado, para luego agregar:

Sí pasó un hecho que marcó la relación definitivamente. Cuando se vota el blanqueo, el presidente de la Nación me llama pidiéndome que se sume un artículo para que se sume a los familiares de los funcionarios. Era algo con lo que mi bloque estaba en contra. Votamos la Ley de Blanqueo excluyendo a los familiares de los funcionarios. En el momento de la promulgación, con un decreto cambia el espíritu de la ley y habilita a los familiares de los funcionarios

“La verdad es que rompió el principio de confianza que tiene que regir entre Gobierno y oposición. A partir de ahí, la relación fue otra”, comentó Massa e insistió: “No es un problema de relación personal. No hago cuestiones personales de la política”

Fantino repreguntó si hacía falta un café (con Mauricio Macri), Massa respondió:

"Ni siquiera a mi, sino a los que de buena fe confiaron en lo que yo había avanzado y votaron ese blanqueo le tiene que pedir disculpas”, completó el legislador.

