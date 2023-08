Furiosa reacción opositora contra Aníbal Fernández

"Soy responsable de la seguridad de determinados aspectos federales. No tengo jurisdicción. No tengo por qué meterme en ese tema, no es un partido de fútbol para llamar y comentar", respondió este jueves (10/08) el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cuando le consultaron sobre el crimen de Morena Domínguez en Lanús.