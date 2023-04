"Mentir es muy malo para el que miente, pero peor es creerse su propia mentira", replicó también rápidamente Berni.

Ayer, Aníbal Fernández fue más allá y apuntó duramente contra Kicillof, asegurando que "es un profundo desconocedor de lo que sucede en la provincia".

Y, desde PBA, obviamente salieron a responderle: "Si Aníbal Fernández conoce tanto la provincia, se podría presentar a una PASO para gobernador", chicaneó Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador Kicillof.

La fórmula "Fernández-Fernández"

"Fui testigo desde mi época de Jefe de Gabinete, y sé que siguió sucediendo lo mismo con el pedido que hizo la provincia respecto a la presencia de gendarmes. Lo que sí es cierto es que le pedimos 20 mil veces al ministro Fernández que nos digan dónde están esos gendarmes para poder trabajar articuladamente desde la Provincia. Nosotros no sabemos porque nunca nos lo dijeron, no sabemos si están haciendo algún procedimiento en la calles, en algún retén, realmente no lo sabemos. Sería tan fácil como enviar un excell o un mapa interactivo mostrándonos dónde están esos gendarmes", respondió Bianco.

Luego, defendió a Kicillof: "se refiere creo que erradamente a que el gobernador tiene desconocimiento de lo que pasa en la provincia. Ayer estuvimos en Navarro y General Rodríguez , hoy en Bolívar y en 25 de Mayo. Me animo a decir que no debe haber habido un gobernador en la provincia de Buenos Aires que la haya recorrido y la conozca como Kicillof", aseguró.

En este marco, lanzó una fuerte chicana: "Quizás él conoce más la provincia que el gobernador, en ese caso Aníbal se podría presentar a una PASO para gobernador de la provincia. Es más, podríamos pensar una fórmula, inclusive ahora que se habla de una PASO a nivel nacional y provincial, podría ser Fernández presidente y Fernández gobernador. Los Fernández sería la fórmula".

"Yo tengo un profundo respeto por Aníbal pero me parece que estas declaraciones no suman para nada", finalizó Carlos Bianco.

De hecho, esta idea de que los cruces entre referentes del FdT "no suman", en un año electoral, es algo que todos saben. Como dice el dicho popular, "los trapos sucios se lavan en casa"...

Navarro pide parar con las "chicanas", y Katopodis con el "internismo"

Este jueves (06/04), el funcionario de la jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, llamó a calmar las aguas y terminar con los cruces internos en el Frente de Todos.

“En lugar de chicanearnos entre nosotros tendríamos que estar discutiendo qué queremos hacer hoy y qué queremos a partir del 10 de diciembre, tenemos posibilidades en las elecciones y depende de nosotros, pero tenemos que escuchar al pueblo”, pidió, en declaraciones a FM Delta.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, llamó a “ordenar” el Frente de Todos y avanzar hacia “una formula única” porque “la cuota del internismo está agotada".

En tanto, desde PBA, un ministro dijo, off the record, al portal La Tecla: “Nosotros no queremos tener ningún tipo de cruce, ni ningún debate. Tenemos muy claro que nuestros rivales, a los que debemos rebatirles y debatirles, son los de Juntos por el Cambio”.

“Las internas hacia dentro del frente no nos sirven, no nos convienen, y son muy malas para nosotros”, añadió, antes de preguntarse “¿por qué, de pronto, se les ocurre que es buena idea pegarnos a nosotros? Es algo inentendible, pero que tienen que responder desde Nación”.

“Debatir mediáticamente con Nación no nos interesa, no nos suma, es una pérdida de tiempo. Los debates deben darse cara a cara, en una mesa de laburo, no mediáticamente”, se quejaron en calle 6.

De todos modos, cerca de Kicillof aclaran que "no podemos permitir que salgan a decir barbaridades de Axel (...) Hay que poner límites”.

Por supuesto, estos cruces están enmarcados en las diferencias entre el 'albertismo' -representado en este caso por Aníbal Fernández- y el sector duro del kirchnerismo y La Cámpora, encolumnados tras CFK.

Tal como ha venido informando Urgente24, el kirchnerismo 'duro' quiere que Alberto Fernández no se presente para la reelección, y se ha encargado de dejarlo más que claro en boca de algunos de sus referentes, como Eduardo 'Wado' de Pedro, quien recientemente señaló que habrá PASO por decisión "unipersonal" del Presidente.

"Me parece absolutamente desubicado", replicó Aníbal Fernández. "Parece que el ministro del Interior no sabe que el Presidente es el que tiene las decisiones para, en todo caso, modificar el tratamiento en extraordinaria", lanzó.

En ocasiones anteriores, el ministro de Seguridad pidió a “las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires” que dejen de “fastidiar” al Presidente, y chicaneó en varias oportunidades a "la orga" -haciendo alusión irónica a La Cámpora-. “Que no lo sueñen, eso no va a suceder. Van a tener que ir a una PASO y en la PASO que se presente quien quiera”, dijo, a propósito de la intención de Alberto Fernández de pelear las presidenciales.

Y hasta se lanzó contra Cristina Fernández de Kirchner, recordándole que "formamos parte del mismo gobierno", y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, ironizando sobre las horas que trabaja.

--------------

