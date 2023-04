"Opereta demasiado evidente": Javier Milei destruye a Nosis

image.png El tuit que desató el escándalo.

Algunos usuarios fueron rápidamente amigables al mostrarlo su apoyo:

Uno de los primeros en salir a hablar, fue el influencer liberal Es de Peroncho quien también había tratado el tema en el momento que se había filtrado la supuesta información.

image.png

"Rarísima situación de la cual deberán dar explicaciones. Correspondía que saliera a aclarar esto, como prometí en varios tuits de ayer, donde aguardábamos un video de Javier mostrando Anses, pero ante este cambio de Nosis, ya no es necesario. Lamento el daño que pudiera haber recibido Javier ante esta situación. Por mi lado, confié en esta plataforma utilizada por las Fuerzas, por empresas, por el poder Judicial, etc., y que ahora pierde fuertemente su credibilidad. Un abrazo, Javier, y esperemos que no se vuelvan a dar estas confusas situaciones."

image.png ¿Y ahora? ¿Nosis dirá algo?

"Según el Boletín Oficial Nº 6595 - 05/04/2023 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA contrató a NOSIS por 504.000 pesos crocantes. Contratación directa. Acto seguido, aparece truchado el nosis de Milei"

Otro que salió a volver a opinar fue también el liberal Carlos Maslatón (que también defendió a Milei en el momento que se filtraron los datos).

image.png Maslatón dijo que no tuviera nada de malo de ser cierto.

"La conclusión del incidente Milei-Nosis-Cachanosky es: 1) Nosis se ha equivocado en datos muchas veces pero esto es muy raro; 2) No tiene nada de malo ser empleado público y hay que terminar de difamar colectivamente a los que cumplen funciones estatales de existencia necesaria."

