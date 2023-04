Metáforas de la otra piña que viene (electoral)

“Desde hace un tiempo importante, una pregunta sobrevuela distintos ámbitos: ¿Cuándo explota esta situación compleja que vive la Argentina? Quizá sea tiempo de dejar atrás el interrogante y pensar que esto ya ocurrió de una manera distinta a la que conocimos como la principal crisis desatada desde diciembre de 2001. Suele esperarse para certificar que la decadencia social y económica ha llegado a su límite, reacciones violentas como los saqueos generalizados. Pero no. El hecho que no sucedan no son sinónimo hoy de la degradación a la que ha arribado la Argentina en todas sus capas sociales. Es en este nuevo contexto que deben moverse los aspirantes a conducir los destinos nacionales, provinciales y locales. Y es un desafío adicional para los sindicatos tradicionales”. Este encabezado sobre metáforas y realidades se adapta a todo lo que ha sucedido en las últimas horas, con el episodio de la piña (o la golpiza) al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, como hecho más evidente. Pero fue publicado en septiembre de 2022 desde esta columna. La sensación y el interrogante continúa. La respuesta es sinuosa. La decadencia evidente. La incertidumbre electoral va en aumento.