PBI, YPF, Aerolíneas Argentinas y US$14.000 MM que faltan

El juicio por la expropiación de YPF

El tema cupón PBI

Re-bullish estoy.



- Viernes MAR 31: Caso Expropiación YPF: Entre USD 3.500 M y USD 19.380 M.



- Miércoles ABR 5: Caso Cupón PBI Londres: USD 1.420 M.

En total, tenemos abierto, dependiendo de cuál sea la sentencia de los jueces, aproximadamente US$ 14.000 millones en sentencias que tarde o temprano se van a pagar. Argentina sistemáticamente sale perdiendo en estos casos, dado que siempre se demuestra que hubo intencionalidad de pesificar los contratos, en expropiar empresas (inadecuadamente) y en defaultear los bonos y después no abonar a aquellos acreedores que no ingresaron en los cambios.