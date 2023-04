No es una novedad que los resultados de la encuesta de la consultora Nueva Comunicación en cuanto a las principales preocupaciones de los habitantes de la provincia de Santa Fe hayan sido el narcotráfico, la inseguridad y la corrupción, dejando recién en el 5to lugar a la inflación. El trabajo también demuestra que el narco no es problema exclusivo de la ciudad de Rosario, donde se concentran la mayor cantidad de hechos resonantes relacionados a la narcocriminalidad. La mala imagen del gobierno nacional y provincial inclina a los santafesinos por un cambio de signo político en las elecciones a gobernador, pero el Frente de Todos (FdT) no parece haber perdido tanto terreno como se cree y crecen los libertarios.