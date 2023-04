Bullrich blinda la intervención del PRO mendocino

De hecho, en el entorno de de Marchi citaban como antecedente el caso del PRO de La Rioja, cuyas autoridades fueron removidas por Bullrich pero repuestas por la justicia que declaró nula aquella intervención.

En agosto de 2021, la jueza con competencia electoral María Servini convalidó el reclamo del desplazado presidente del partido, Julio Sahad, al determinar que la decisión de Bullrich no había sido avalada por el Consejo Directivo, cuya "decisión colegiada" se requiere -interpretó la magistrada- para dictar una intervención.

Con el voto del Consejo Directivo, la intervención del PRO mendocino no podría ser atacado por ese flanco.

De acuerdo a la periodista Carla Pelliza, la intervención del PRO-Mendoza fue aprobado con 31 votos a favor y 3 en contra. El 3ero fue el de Sahad.

- Omar de Marchi

- Álvaro Martinez, presidente PRO Mendoza que responde a De Marchi

- Julio Saad, de La Rioja, amigo de De Marchi — Carla Pelliza (@PellizaCarla) April 5, 2023

No obstante, Álvaro Martínez, presidente de capítulo mendocino del partido amarillo, consideró que no hay "argumentos legales" para el take over que el Consejo dejó en manos del senador misionero Humberto Schiavoni.

Martínez advirtió sobre la judicialización del caso.

Resolucion Presidencia Nro 6-23.pdf

