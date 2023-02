Facundo Manes contra el PRO y el FDT desmiente ruptura

Mañana habla el presidente y, si bien tenemos diferencias intensas con esta gestión, es un acto institucional de la República y nos vamos a quedar. Yo me voy a quedar. Aunque tenga diferencias con el presidente, me parece que uno de los problemas de la Argentina es no respetar al otro y no voy a fomentar eso Mañana habla el presidente y, si bien tenemos diferencias intensas con esta gestión, es un acto institucional de la República y nos vamos a quedar. Yo me voy a quedar. Aunque tenga diferencias con el presidente, me parece que uno de los problemas de la Argentina es no respetar al otro y no voy a fomentar eso