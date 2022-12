Estado asambleario en el peronismo con foco en jefes del GBA

Interesante lo que plantea el politólogo Federico Zapata, director de la consultora Escenarios, en una entrevista con Urgente24. Sobre Massa reveló que, en sus trabajos, el titular del Palacio de Hacienda “Tiene la mitad del piso (intención de voto) de CFK pero el doble del techo de ella. Es un actor al que hay monitorear en los próximos meses”. Y agregó que forma parte de 1 de los 3 escenarios posibles que imagina en el oficialismo en 2023.

Zapata:

Hay es seguir con atención lo de Sergio Massa que va a intentar con el ordenamiento de los precios reconvertir eso en oferta electoral. En nuestras mediciones ya está parejo con Cristina Kirchner. Hay es seguir con atención lo de Sergio Massa que va a intentar con el ordenamiento de los precios reconvertir eso en oferta electoral. En nuestras mediciones ya está parejo con Cristina Kirchner.

Además, el consultor cordobés cree que “por el tono de Cristina (Kirchner), no hay que descartar que esté pensando en un esquema mucho más nítido, más parecido a una reconversión de Unidad Ciudadana o una especie de Podemos argentino. Ir a un núcleo más chico pero más duro e irrompible”.

Pero también hay una mirada sobre la influencia de la provincia de Córdoba en el nuevo esquema del peronismo. Sobre ese punto, Federico Zapata le dijo a Urgente24 que lo que allí suceda es trascendente porque Córdoba, “es el único peronismo que está por afuera del Frente de Todos. Hay que entender si Juan Schiaretti va a jugar o no. En el caso de una hipótesis de un kirchnerismo nítido, eso le genera a Schiaretti un espacio interesante para crecer”.

Schiaretti de la Sota P.jpg Juan Schiaretti, delfín de José Manuel De la Sota, gran aliado de Sergio Massa aunque entre el gobernador de Córdoba y el ministro de Economía de la Nación, no pasa nada.

Alberto Fernández fue esta semana, como ya lo había hecho en otras oportunidades, a visitar la casa de Mario Ishii en José C. Paz. ¿Qué trama Alberto Fernández?

Si bien la reunión fue hermética y poco lo que trascendió, el jefe de Estado no quiere correrse de la escena. Y ha encontrado en Ishii un interlocutor frecuente en el conurbano. El alcalde paceño es de los que cree que Fernández puede competir en una interna. Su pensamiento no es antojadizo. Desde siempre el jefe comunal ha impulsado internas en cada elección. Incluso cuando la decisión era que no las hubiera. Lo hizo en 2011 cuando fue candidato a gobernador y compitió con Daniel Scioli para evitar la fuga de dirigentes a otras fuerzas enojados porque no los dejaban competir. Lo mismo hizo en las elecciones pasadas en José C. Paz cuando habilitó la competencia interna en el oficialismo del distrito. Algo que no sucedió en ningún otro municipio.

Esta posibilidad que estaría tramando Alberto Fernández, también la ve posible Federico Zapata en su charla con este medio.

También podemos especular con que Alberto Fernández intente alguna “travesura” generando una PASO. El puede, incluso, ubicarse como el árbitro de una gran primaria sin ser candidato. Le daría cierto protagonismo. También podemos especular con que Alberto Fernández intente alguna “travesura” generando una PASO. El puede, incluso, ubicarse como el árbitro de una gran primaria sin ser candidato. Le daría cierto protagonismo.

Las asambleas se trasladan al conurbano. Por estas horas los intendentes del Gran Buenos Aires analizaban desde Cañuelas la nueva coyuntura. Para ellos no es menor. No es lo mismo tener a Cristina o no en la boleta. Es, sin dudas, el caso más emblemático. Claro que no todos los alcaldes están en la misma situación en caso de afrontar la competencia sin el arrastre que hubiera significado la vice presidente en alguna lista.

Al mismo tiempo les abre una oportunidad. Podrá verse con más claridad qué lógica predomina. Si el arrastre de arriba hacia abajo o, en definitiva, si los intendentes son los que le garantizan el territorio a los candidatos nacionales. Eso suele verse cuando, en el final de la elección, la boleta local suma más votos que las provinciales o nacionales. Es ahí donde radica la preocupación de varios alcaldes.

En la elección de 2019, muchos sumaron menos que Alberto Fernández y Axel Kicillof. En otros caso fue al revés. Aunque en todas las situaciones hay algo de lo que no podrán prescindir. Aunque Cristina Kirchner no esté en la boleta, tendrán que incluirla de alguna manera. Lo peor que les podría pasar es que ella arme un espacio por afuera, y presente candidatos propios en los distritos. La última y única arma que le queda a la vice presidente para que no le terminen de soltar la mano los mismos que la vinieron venerando sin fisuras hasta aquí.

