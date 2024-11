"En breve, Aerolíneas dejará de tener déficit y será tentadora su privatización"

image.png Franco Mogetta, secretario de Transporte, aseguró que Aerolíneas será privatizada

El cambio de postura del sindicalismo en Aerolíneas

“Los sindicalistas son de todo menos tontos. No han cambiado, no nos engañemos. Simplemente, se han dado cuenta que en el gobierno no tenemos fisuras en la defensa del déficit cero. No vamos a ceder. La aprobación por unanimidad de los gremios muestra que las bases no piensan como los dirigentes y que están dispuestos a ceder privilegios”.