Corte Suprema suspendió la entrega de tierras del Ejército

La fiscal del caso, María Claudia Frezzini, informó la novedad al procurador Casal y que litigaba contra la decisión de la Cámara Federal de General Roca, que había admitido la transferencia de las tierras, por entender que el recurso de apelación del Ejército contra el fallo de la jueza Domínguez había llegado fuera de término.

Luego después de los dichos de la fiscal el juez de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens denunció al juez Villanueva por no impedir el traspaso de las tierras. Desde lo comunicado por la fiscal, el Procurador, envió una nota a la Corte en la que pidió que se expidiera "en forma urgente” por la suspensión de la sentencia efectuada el 29 de diciembre de 2022 por el propio Casal.

BCHE-Abrazo-Mapuche-Millalonco-Ranquehue-006.png Una comunidad Mapuche quiere hacerse de tierras del Ejército Argentino

Cronología y detalles

1. El día 30 de diciembre de 2020 la Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue inició una acción de amparo contra los Ministerios de Defensa y de Justicia de la Nación (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI-), la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado de la Nación, a fin de obtener la transferencia y titularidad de un territorio de aproximadamente 180 hectáreas aledaño a la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

El terreno se encuentra ubicado en una zona privilegiada, ubicado en la ladera del Cerro Otto. El reclamo se basó en la Resolución N° 1174 del INAI, dictada en el año 2012, que reconoció a la comunidad la preexistencia y ubicación territorial en esa zona, de conformidad con los artículos 3° y 8° de la ley 23.302 (“Ley Indígena” o “Ley de Comunidades Aborígenes”).

2. Luego de un trámite veloz, sin intervención de la Provincia de Río Negro ni el Municipio de Bariloche, el 2 de febrero de 2022 la jueza subrogante María Silvina Domínguez resolvió hacer lugar a la demanda y ordenar al Poder Ejecutivo Nacional a que en el término de sesenta días –a partir de que quede firme la sentencia– transfiera a título gratuito al INAI el dominio de las tierras para su adjudicación a la Comunidad mapuche.

3. La sentencia se habría notificado al Ministerio de Defensa el 2 de febrero de 2022 a las 12:11 hs., y este contaba con 48 horas para interponer el recurso de apelación de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 de la ley 16.986. Sin embargo, lo hizo el día 6 de febrero de 2022 a las 20:25 hs, es decir, ya agotado el plazo en cuestión.

4. Por ese motivo, la Cámara Federal de General Roca resolvió el 28 de abril de 2022, con firma de los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego resolvieron declarar extemporáneo el recurso de apelación del Estado Nacional (y también el de la comunidad aborigen). Cam. Fed. Gral Roca declara extemporáneo el recurso.

El Estado interpuso un recurso de reposición, que fue rechazado por la Cámara el 19 de mayo de 2022 y contra esa decisión, interpuso recurso extraordinario federal, que también fue denegado el día 23 de noviembre de 2022. La Fiscalía General ante la Cámara Federal de General Roca también interpuso recurso extraordinario, igualmente denegado.

5. El 1 de diciembre de 2022 el Ministerio de Defensa se presentó directamente en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y al día siguiente hizo lo propio la Fiscal General.

6. Mientras tramitaban las quejas ante la Corte, se produjeron dos novedades relevantes: i) el 29 de diciembre el Procurador General interino Casal mantuvo el recurso extraordinario de la Fiscal General, y solicitó la suspensión de los efectos de la sentencia de amparo; y ii) en virtud de una denuncia penal contra todos los letrados que ejercieron la defensa del Estado Nacional, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal hizo lugar al pedido del fiscal y dispuso una prohibición de innovar “a los efectos de impedir la producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el Instituto de Asuntos Indígenas o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia tendiente a transferir el dominio de las tierras o cualquier otro acto que pudiera significar extraerlas del dominio público”.

7. En ese contexto, el día 19 de marzo de 2023 el juez federal subrogante Gustavo Villanueva ordenó al Estado Nacional “que en el plazo perentorio e improrrogable de 30 días de notificada la presente, de cumplimiento con la sentencia recaída en autos y transfiera a título gratuito, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el dominio de las tierras cuya mensura fue aprobada por Resolución N° 1174 del INAI, a los efectos de su adjudicación —en forma inmediata—, en propiedad a la Comunidad accionante, bajo apercibimiento de imponerle astreintes por cada día de retardo”. Ver archivo intimación del juez Villanueva.

Objeción

Con esta decisión incurrió en dos conflictos procesales: i) incumplió la sentencia de primera instancia que pretende ejecutarse, que dispuso que esta no comenzaría a producir efectos hasta no quedar firme y, existiendo recursos de queja ante la Corte no hay decisión firme; ii) pasó por alto y confrontó con una orden expresa de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Frente a dicha situación, el Procurador General interino Casal solicitó urgentemente la suspensión del proceso ante la Corte el día 22 de marzo de 2023. La Corte Suprema cuenta con la facultad excepcional de suspender el trámite de los procesos (declarando admisible el recurso extraordinario sin expedirse sobre el fondo de la cuestión) cuando existen casos que puedan resultar de gravedad institucional.

8. El día 27 de marzo el Tribunal solicitó los autos principales al juez federal subrogante de Bariloche, impidiendo –de hecho y por el momento–, el trámite del expediente hasta que se resuelva la suspensión solicitada.

doc1299223856.pdf

Más contenido en Urgente24:

Diputados: Durísimo cruce entre Rossi y Espert (Videos)

Jey Mammon rompió el silencio: "Yo no violé

Campeón del mundo acusado de abuso sexual

Halcones contra Bullrich por Conrado Estol: "Impresentable"

Escándalo: Romina Uhrig habría golpeado a Ceferino Reato