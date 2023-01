Córdoba: Prendieron fuego a una mujer de la calle

https://twitter.com/caritobisgarra/status/1615479141373214721 En Cordoba una mujer en situación de calle terminó prendida fuego y está internada. La mujer y el hombre que la acompañaban están demorados. El sujeto dijo que la herida se rocio con nafta y luego provocó las llamas con un encendedor. pic.twitter.com/74oMjsxyx8 — Caro Bisgarra (@caritobisgarra) January 17, 2023

“Una pareja que suele andar por la zona junto con otro grupo que está en situación de calle, borrachos y en la vereda, apareció a los gritos y abrazados”, comentó el comerciante a un canal de noticias de Córdoba. Y agregó: “De la nada se tiraron en el cantero del local, y yo salí y les dije que iba a llamar a la Policía. Me dijeron que no se iban a ir y yo entré e hice el llamado. Me puse a atender y apareció otra chica con la que se pusieron a discutir”, amplió.