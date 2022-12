Incendios: Tierra del Fuego registra el peor en su historia

Si esto se atacaba desde el principio, seguramente el daño no hubiese sido tanto. A veces la poca información o la poca preocupación de las autoridades hacen que estas cosas no puedan ser controladas a tiempo Si esto se atacaba desde el principio, seguramente el daño no hubiese sido tanto. A veces la poca información o la poca preocupación de las autoridades hacen que estas cosas no puedan ser controladas a tiempo

Por otra parte, Iván Uriona, un voluntario que se ofreció junto a un gran número de personas para dar una mano, se lamentó:

En el Gobierno pusieron trabas porque desde un principio no querían dejar pasar las donaciones En el Gobierno pusieron trabas porque desde un principio no querían dejar pasar las donaciones

Recién casi 3 semanas después del comienzo del incendio, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, pasó por la zona para ver la gravedad de la situación. De todas maneras, contó que "ofrecimos la incorporación de otros 20 brigadistas que seguramente estarán llegando el fin de semana. Tenemos también medios aéreos en reserva para el caso de que fuese necesario".

A lo largo de los últimos años, la cartera dirigida por Juan Cabandié fue duramente criticada por la falta de eficacia frente a incendios de esta magnitud.

brigasistas.jpg La ayuda llega luego de que el incendio arrasara con más de 10.000 hectáreas en el corazón de Tierra del Fuego.

Pero la realidad es que la ayuda llega luego de que se incendiaran más de 10.000 hectáreas y de que varios ciudadanos tuviesen que ayudar para evitar que el fuego llegue a Tolhuin.

Desde el norte de la Patagonia afirman hoy que mañana por la mañana trabajadores del SPLIF partirán hacia Tierra del Fuego.

En diálogo con la agencia 'ANB', Orlando Báez, jefe del Splif Bariloche, contó que recibieron una solicitud desde la central en Buenos Aires y son 8 los brigadistas que van desde Bariloche y 7 desde la central de El Bolsón. Estarán trabajando en el lugar por 15 días.

"Cuando estén de regreso las personas que viajan mañana, se analiza el desarrollo del incendio y dependiendo la situación se hace un relevo o no de nuevos agentes", confirmó Báez.

A estas alturas, las autoridades de Tierra del Fuego confirmaron que ya son más de 10.000 las hectáreas de terreno consumidas por los incendios forestales, lo que convierte el actual episodio en la mayor catástrofe de este tipo en la historia de la provincia

La mayor parte de los incendios se concentran en torno a la localidad de Tolhuin, una población a medio camino entre Río Grande y Ushuaia.

"El viento complica mucho el trabajo y eso hace que los aviones no puedan trabajar entonces sólo trabaja personal terrestre", señaló el brigadista.

Aunque desde hace al menos 4 días, la localidad de Tolhuin estuvo recibiendo lluvias parciales que colaboraron en mantener contenido el fuego, el incendio se mantiene activo, con lo cual de ninguna manera se considera ganada la batalla.

incendio.jpg Las lluvias parciales colaboraron en mantener contenido el fuego, pero el incendio se mantiene activo.

Defensa del gobierno provincial

Desde el Gobierno de la provincia, Sonia Castiglione, ministra de Producción y Ambiente, salió a afirmar que se ha hecho exactamente todo lo que se debía hacer de acuerdo con protocolos vigentes en todo el país.

La funcionaria enfatizó el papel oficial para atacar al siniestro, ante los continuos reclamos y críticas, fundamentalmente a través de las redes sociales, que reparan en una supuesta falta de acción o accionar insuficiente por parte de las autoridades fueguinas para controlar el fuego.

"Hay falta de información un poco más técnica de lo que se está haciendo, de lo que se hizo y de cómo se tratan este tipo de eventos", dijo Castiglione, según publicó 'El Diario del Fin del Mundo'.

De todos modos, aceptó que "se entiende perfectamente la actitud de la gente, la gente siente impotencia ante estas situaciones y parece que es el Estado el que prendió fuego y el que no lo quiere apagar o no pone las cosas para apagar el fuego. La verdad que nada más lejos que eso", se defendió luego.

Castiglione apeló a los dichos del viceministro de Ambiente de la Nación, cuando en conferencia de prensa en la provincia dijo ser biólogo, y nunca estaría opinando sobre cirugía cardiovascular: "tiene que ver un poco con eso, con la falta de información técnica y completa que quizás le falta a la población en general".

Insistió la titular de la cartera provincial que, desde su área y desde el Estado provincial "se ha hecho lo que se debía hacer de acuerdo a todos los protocolos vigentes en todo el país, coincidente con los de otros países. La actuación ha sido correcta en los tiempos correctos", dijo. E incluso confirmó que lo actuado "está documentado".

No es solo Tierra del Fuego

Según el reporte oficial de incendios en Argentina, hasta ayer continuaban las llamas en Tierra del Fuego, pero también en otras tres provincias:

- En Entre Ríos hay un foco activo en Villaguay (Paso de La Laguna) y otro controlado en Victoria (Zorrito). Se pudo extinguir las llamas en Concordia (Estancia Grande).

- La localidad de Ituzaingó (Ñupy) de Corrientes sufre un incendio virulento en su territorio. El gobierno provincial solicitó ayuda del SNMF.

- El último foco activo se origina en Catamarca en la zona de Capayán (Frontera).

En tanto, Salta, Jujuy, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro tienen focos de menor gravedad (contenidos o controlados) en sus territorios.

