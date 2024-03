A preparar los billetes con tiempo: Tarifas de Gas más caras este invierno

El aumento estará bajo el objetivo del Gobierno en sostener el superávit fiscal en 2024, donde una de las partidas que se quiere recortar es la de subsidios energéticos. La hoja de ruta de ministerio de Economía fija una reducción de 0,5% del PBI en para este año.

Detalles a primeras horas del miércoles

En detalle, la resolución que publicará en las primeras horas del miércoles cuando Energía efectivice los nuevos precios mayoristas del gas, conocidos como Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los componentes de la factura junto con el costo de transporte, de distribución y los impuestos.

Cuadro de tarifas

De la norma se desprende el actual esquema de segmentación tarifaria.

El Nivel 1 (altos ingresos) y los del servicio general que no son residenciales sentirán pagarán entre US$ 2,70 y US$ 2,95 por millón de BTU.

Los usuarios N2 (bajos ingresos con tarifa social) pagarán por el gas entre US$ 0,74 y US$ 0,78 por millón de BTU desde el mes que viene.

Los N3 (Ingresos medios) abonarán entre US$ 1,10 y US$ 1,17 por millón de BTU. Obviamente estos dos grupos pagarán pleno por el consumo que exceda el bloque subsidiado.

Impacto mayo-septiembre

El mayor impacto se sentirá en el período mayo-septiembre, cuando el precio del gas saltará a entre US$ 4,20 y US$ 4,50 por millón de BTU dependiendo la zona del país. Esto representará una fuerte disparada en un período donde los consumos serán más altos.

Siempre según infobae no está claro cómo se terminará trasladando esa suba a los diferentes segmentos de usuarios. Para ese momento Energía espera tener en funcionamiento el nuevo esquema de subsidios que contemplará una Canasta Básica Energética (CBE) con un consumo esencial para cada zona climática de la Argentina.

El sendero elegido por el Gobierno muestra el retraso en la implementación del plan de quita de subsidios y “sinceramiento” de precios que tenían previsto en el inicio de la gestión.

