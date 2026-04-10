IA en auditorías: El plan de las Big Four para reemplazar a los contadores junior

Hoja de ruta 2027: El cronograma que pone fecha de vencimiento al trabajo manual

El cronograma no es una distopía lejana. KPMG planea que la implementación masiva de estos agentes en pruebas específicas ocurra el próximo año, tras los pilotos de este verano.

La meta corporativa es que para 2029, entre el 20% y el 30% de una auditoría financiera típica sea ejecutada íntegramente por agentes de IA.

Guerra de bots: Las estrategias de PwC, EY y el hermetismo de Deloitte

Sin embargo, KPMG no está sola en esta cruzada. El informe del WSJ destaca que otras firmas están siguiendo caminos similares con matices estratégicos:

PwC (PricewaterhouseCoopers): Está aplicando IA a testeos más complejos, como el análisis de reembolsos farmacéuticos. Su herramienta de "concordancia de evidencia" ya puede procesar 30 tipos de documentos distintos , superando por mucho su capacidad de hace apenas seis meses.

EY (Ernst & Young): Ha lanzado capacidades de "IA agéntica" donde los bots de la consultora hablan directamente con los bots de los clientes para recolectar información y preparar papeles de trabajo.

Deloitte: Mantiene una postura más conservadora hacia el público, enfatizando que la IA es una "mejora" para el auditor humano, priorizando el escepticismo profesional y la rendición de cuentas.

¿Se acaba el trabajo para los contadores?

La pregunta del millón es si este avance tecnológico se traducirá en una caída masiva de contrataciones. Desde las cúpulas de las Big Four aseguran que no, pero advierten que el perfil del contratado cambiará radicalmente.

Mackenzie dio declaraciones fuertes: ya no contratará a un graduado universitario para "crear papeles de trabajo". En su lugar, buscará a alguien que sea capaz de interpretar los hallazgos que la IA ya procesó. El "saber hacer" de la auditoría seguirá siendo oro, pero el proceso para llegar a ese conocimiento ya no pasará por la carga manual de datos.

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El dilema de la responsabilidad: ¿Quién paga los platos rotos si la IA falla?

A pesar del optimismo tecnológico, el riesgo es alto. Una falla en una auditoría puede significar pérdidas de miles de millones de dólares para los inversores. Por ello, los reguladores están empezando a poner la lupa.

En el Reino Unido, el Financial Reporting Council (FRC) ya emitió guías advirtiendo que, sin importar cuánta IA se use, el auditor humano es siempre el responsable final ante la ley.

El impacto en Argentina: ¿Qué pasará con los Global Delivery Centers?

En Argentina, donde las Big Four tienen centros de servicios globales (Global Delivery Centers) que emplean a miles de jóvenes para procesar datos de Estados Unidos y Europa, este cambio podría reconfigurar la demanda de talento local.

La ventaja competitiva ya no será el costo de la mano de obra para tareas repetitivas, sino la capacidad de manejar, auditar y "curar" lo que la inteligencia artificial produce.

El mensaje para las universidades y los consejos profesionales es que la auditoría ya no se trata de buscar la aguja en el pajar, sino de supervisar a la máquina que analiza el pajar completo en segundos.

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