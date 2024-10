Actualizando conceptos: Educación No Formal como pilar del desarrollo

La onerosa educación privada y la cuestionada educación pública no pueden monopolizar la movilidad social de los jóvenes argentinos, en particular porque hay muchos que eligen la Educación No Formal a la formación universitaria. Es evidente que hay una subvaloración del rol de la Educación No Formal pero resulta esencial modificar esa actitud, aprovechando la herramienta para contribuir al desarrollo.