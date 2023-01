Sexo: ¿Cuáles son las frutas más afrodisíacas?

Fresas

Más allá de que las fresas sean deliciosas y sensuales, Business Insider indica que es una de las frutas más afrodisíacas.

El sitio especializado dice que la ginecóloga y autora de Healthy Sex Drive, Healthy You: What Your Libido Reveals About Your Life, Diana Hoppe explicó que las fresas están repletas de vitamina C, que ayuda a que la sangre fluya a todas las regiones del cuerpo.

"Contiene ingredientes importantes para la producción de hormonas sexuales", agregó. Aunque aclaró que no hay forma de garantizar que aumente el deseo.

Aguacate

Los alimentos ricos en ácidos grasos Omega 3, como el aguacate, pueden ser beneficiosos para el sexo.

De acuerdo con un artículo de la BBC, este componente ayuda a aumentar el flujo sanguíneo hacia los genitales, lo que podría ayudar a tener una mejor erección.

Lo mismo ocurre con los alimentos que son fuente del aminoácido L-Arginina, como las calabazas, las nueces y la carne de res.

Granada

Puede que la granada sea un fruta poco consumida, pero aporta grandes beneficios para la salud y las relaciones sexuales.

Algunos le llaman la fruta sexual y es porque ayuda a mejorar la vida sexual aumentando la calidad de la erección.

Según el sitio especializado, Psicología y Mente, un estudio de la Universidad de California, publicado en la revista Journal of Sexual Medicine, halló que esta fruta aumenta la calidad de la erección en un 32%, debido a que contiene gran cantidad de ácido elágico.

Arándanos

Similar a lo que ocurre con las fresas, los arándanos pueden ayudarte en el deseo sexual, incluso se asocia con menor riesgo de disfunción eréctil en los hombres.

Esto se debe, principalmente, a su alto contenido en ciertos flavonoides como los antocianinas, flavanonas y flavonas.

Se cree que los arándanos también aumentan la sensibilidad vaginal y del clítoris en las mujeres al mejorar el flujo sanguíneo, lo que ayuda a tener mejores orgasmos.

Uvas

Esta fruta contiene quercetina, otro ayudante del deseo sexual. Esta sustancia también se encuentra en las manzanas, vino tinto, ajo y chocolate negro.

Según la BBC, la Quercetina contiene propiedades antiinflamatorias que pueden mejorar el flujo sanguíneo. Y sabemos que esto es sumamente importante para aumentar la potencia sexual.

Sin embargo, Lauri Wright, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, ha dicho que solo las personas con circulación débil verían mejoras en su función sexual al comer alimentos como las uvas.

