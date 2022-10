Estas 7 cosas te están acercando a la disfunción eréctil

A medida que envejeces, las erecciones pueden no ser tan firmes y aumenta el riesgo de disfunción eréctil, uno de los mayores problemas que aqueja a los hombres durante el sexo. Sin embargo, la edad no es el único factor de riesgo, ya que ahora se sabe que la disfunción eréctil es un proceso complejo que involucra al cerebro, las hormonas, las emociones, los nervios, los músculos y los vasos sanguíneos, indica la Clínica Mayo.