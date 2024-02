"Vivir con cáncer", la plataforma para acompañar a pacientes

"Vivir Con Cáncer", se ha convertido en un verdadero sitio de referencia, que cuenta con más de 65 testimonios reales de pacientes y personas conectadas con la enfermedad, que inspiran, conmueven y generan conciencia en la sociedad, a través de su página web y canales de YouTube y Spotify.

“Con el foco puesto en los pacientes, desde Bristol Myers Squibb, confiamos en que las historias en primera persona son un vehículo poderoso para ayudar a quienes transitan la enfermedad y a sus seres queridos. Es un orgullo llevar a cabo esta iniciativa junto a la Asociación Argentina de Oncología Clínica y brindar un mensaje positivo y de aliento para que puedan encontrar, en cada testimonio, esperanza e inspiración para transitar los tratamientos”, expresó Silvana Kurkdjian, Gerenta General de Bristol Myers Squibb Argentina.

Historias de pacientes con cáncer

A través de sus historias, los y las pacientes, comparten cómo viven con cáncer, sus sentimientos, inquietudes y brindan una mirada esperanzadora ante un diagnóstico, ya que la ciencia avanza y cada vez hay más tratamientos que permiten tener una mejor calidad de vida y mayor sobrevida, a quienes transitan la enfermedad.

“Para los pacientes, los familiares son una gran contención. Somos un sube y baja de emociones y a veces necesitamos que nos acompañen y que a veces no nos ahoguen tanto. El consejo que les daría a quienes nos acompañan es que dejen fluir, como un río; acompañar y ser parte de ese ritmo que marca la vida.” Emilia Triador, paciente de cáncer renal.

“Yo me enteré de cuánto quería vivir después de que me enteré de que tenía cáncer. Después del cáncer es esta la mejor versión de mí. Elijo vivir, elijo levantarme y elijo todos los días tener vida”, afirma Viviana González, paciente de Linfoma No Hodgkin.

“El cáncer es una enfermedad que la sociedad le dispara, la oculta, le tiene miedo. Poder hablarlo con total normalidad sirve mucho para resistir y tener ganas y fuerzas para seguir peleando”, cuenta en su entrevista César Etchart, paciente de melanoma.

Embed - Damian Leone | Vivir con Cáncer 2023

Profesionales de salud y otros testimonios

También hallan su lugar en este ecosistema de voces los testimonios de familiares, amistades, profesionales de la salud, investigadores, líderes de asociaciones de pacientes, lo que permite brindar una mirada holística y real sobre cómo es vivir con cáncer.

Líderes de organizaciones sociales exponen cómo transformaron lo que les pasó en un capital para ayudar y brindar contención a otros pacientes.

Mientras, profesionales de la salud (oncólogos, psicooncólogos y especialistas en cuidados paliativos) dan cuenta de los adelantos científicos en los tratamientos que han permitido que el cáncer hoy se convierta en una enfermedad menos estigmatizante, destacando la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno.

“Cada Día Mundial del Cáncer es una oportunidad única para recordarle a la sociedad la importancia de la prevención y detección temprana de esta enfermedad que es una de las que más muertes provoca en el país y en el mundo", afirma el Dr. Diego Kaen (M.P. 1.898), Jefe de Investigación del Centro Oncológico Riojano Integral y Presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).

"Iniciativas como Vivir con Cáncer buscan no solo acompañar a los pacientes y a sus entornos, sino también generar conciencia sobre esta enfermedad cuyo riesgo de contraerla puede disminuirse entre un 30 y un 40% evitando el tabaco (activo y pasivo), aumentando el consumo de frutas y verduras, haciendo actividad física regularmente, evitando el alcohol y controlando las infecciones crónicas”, agrega.

Acompañar a una persona con cáncer

Ya sea desde la amistad, o siendo parte de la familia, estar cerca es un verdadero acto de amor y dedicación. Quienes acompañan en los tratamientos tienen un papel esencial para fomentar el bienestar y la calidad de vida de quienes enfrentan el desafío de transitar la enfermedad todos los días.

Desde esta premisa, familiares de pacientes hablan sobre cómo acompañar a una persona con cáncer y la importancia de la contención de su círculo íntimo.

“Cuando recibimos el diagnóstico fue muy terrible para mí. Fue muy costoso asumirlo. Y de ahí dije tengo que seguir y ayudarlo para que él esté mejor. Supe, aunque no sabía cómo seguir adelante yo. Me mentalicé para convencerlo de que no baje los brazos nunca. Porque esa es mi forma de ser siempre en todo sentido. Fue muy doloroso, pero yo lo acompañé”, expresa Aurea Del Canto, esposa de Damián Leone, paciente de cáncer de pulmón en su testimonio.

Para ver los más de 65 testimonios recopilados a lo largo de los años, acceder a información sobre prevención y diagnóstico oportuno y más contenidos sobre cáncer, visita www.vivirconcancer.net, YouTube y Spotify.

Fuente: Bristol Myers Squibb / Asociación Argentina de Oncología Clínica

