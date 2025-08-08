Una psicóloga revela el hábito nocturno que te envejece más rápido

De acuerdo con la experta, una de las consecuencias de no dormir lo suficiente es que "envejecemos de forma más rápida", dijo durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus .

"La gente que duerme menos horas tiene menos esperanza de vida, y además esa calidad de vida es peor porque también llegamos a los últimos días peor, con más riesgo de patología cardiovascular (diabetes, hipertensión arterial), cáncer, obesidad, y deterioros cognitivos como el alzheimer, por ejemplo", explica.

En ese sentido, la experta ha dicho que es importante eliminar la idea de que es normal dormir peor a medida que las personas envejecen.

"A medida que nos hacemos mayores es cada vez más importante descansar bien para protegernos de las enfermedades, porque dormir bien es promotor de la salud y del envejecimiento saludable", indicó la psicóloga quien, también es autora del libro 'Los hábitos del sueño'.

"La normalización nos lleva a la resignación; por la edad no deberíamos dormir mal, con 70-80 años se puede recuperar el sueño y sin fármacos. Se trata de una de las etapas en las que más se necesita dormir bien. Los mayores en nuestra sociedad están hipermedicados y no les ayudan los fármacos en este sentido a dormir bien", agrega.

¿Cómo dormir mejor sin fármacos?

Ahora bien, existen estrategias que pueden ayudar naturalmente a que las personas duerman bien, Roure señala, por ejemplo, ir a expertos en medicina del sueño.

Asimismo, tomando en cuenta lo valioso que es dormir bien, aquí hay algunos hábitos de la National Sleep Foundation, organización que se especializa en la salud del sueño, que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño de manera natural:

Acuéstate y despiértate a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana

Establezca una rutina relajante a la hora de acostarse, como escuchar música tranquila

Asegúrate de que tu dormitorio esté fresco

Asegúrate de que tu dormitorio esté tranquilo

Asegúrate de que tu dormitorio esté oscuro

Duerma en un colchón y almohadas que sean cómodos y le brinden apoyo

Termine de comer 2-3 horas antes de acostarse

Haga ejercicio con regularidad

Intente limitar la cantidad de productos con cafeína que consume por la tarde

El alcohol y la nicotina en el cuerpo pueden interrumpir el sueño, evítalos cerca de la hora de acostarte o por completo

