Le diagnosticaron cáncer de tiroides a los 39 años y este fue el primer síntoma

Precisamente al ser una persona sana y mantener un estilo de vida saludable, su diagnóstico de cáncer de tiroides fue, en cierta manera, sorpresivo.

"Mantuve un peso saludable y comemos como una familia normal : de forma equilibrada desde el punto de vista nutricional. Soy de esas madres que solo compran leche orgánica. Siempre he sido activa y me considero una madre sana y activa de dos niños que no descuidaba su salud. Incluso empecé a tomar clases de barra y me sentí más fuerte que nunca", dijo.

A Tyburski le diagnosticaron cáncer de tiroides después de notar un bulto en el cuello. Sin embargo, mucho antes había notado algunos cambios o signos de alerta relacionados con el cáncer de tiroides, pero que a menudo se pasan por alto, como la fatiga.

"Estaba agotada", contó Tyburski. "Estaba leyéndole a mi hijo y de repente me quedaba dormida, a veces durante horas. Era algo muy inusual en mí".

"Durante mi examen físico anual, le había comentado a mi médico que estaba cansada, pero ambos lo atribuimos a la crianza de mis hijos, que son muy activos y están muy ocupados", dijo Tyburski.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos indica que, "la fatiga relacionada con el cáncer es una afección que causa el cáncer, o el tratamiento de este, por la que la persona siente un cansancio o agotamiento extremos".

"Algunas personas con cáncer tienen fatiga extrema la mayor parte del tiempo y no pueden realizar sus tareas habituales. Otras, solo se sienten muy cansadas", añaden.

¿Cómo se manifiesta el cáncer de tiroides?

En la víspera de Navidad de 2023, Tyburski notó hinchazón y dolor en la mitad del cuello, lo que hizo que fuera a urgencias. "Me aseguraron que no entrara en pánico y me aconsejaron que hiciera un seguimiento con mi médico de atención primaria".

"En enero, visité a mi médico de atención primaria y mis análisis de sangre salieron normales. También me había hecho un examen físico anual unos meses antes y todos los análisis de sangre relacionados con mi tiroides también salieron normales. Me sentí extraño: estaba haciendo todo bien, pero aún no podía entender qué estaba sucediendo", aseguró.

Fue entonces cuando notó otro síntoma de advertencia.

"A mediados de febrero, mientras me lavaba la cara, noté un bulto visible en el cuello", dice Tyburski. "Al principio pensé que podría ser algo parecido a la enfermedad de Hashimoto, pero nunca imaginé que pudiera ser cáncer".

En abril de 2024, Tyburski fue a un endocrinólogo, le palparon el cuello y dijeron que posiblemente tenía nódulos. Después de realizar una ecografía y biopsia recibió la dura noticia.

"Cuando me enteré de que era cáncer de tiroides, me asusté", dice Tyburski. "No sabía qué esperar, ya que nunca había conocido a nadie con este tipo de cáncer. Me diagnosticaron cáncer papilar de tiroides, el tipo más común".

Este tipo de cáncer de tiroides suele responder bien al tratamiento y es muy curable cuando se trata. Fue lo que afortunadamente le pasó a Tyburski quien respondió bien a la cirugía y tratamiento. No fue fácil, pero ahora tiene un gran mensaje para todos.

"Quiero destacar la importancia de prestar atención a nuestro cuerpo, reconocer cuando algo no va bien y buscar tratamiento cuando sea necesario. El diagnóstico temprano realmente marca la diferencia: detectar el cáncer de tiroides a tiempo puede conducir a un resultado mucho más sencillo".

¿Qué se siente cuando hay cáncer de tiroides?

Ahora bien, los expertos en cáncer dicen que hay que consultar con el médico si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas:

Un bulto (nódulo) en el cuello

Dificultad para respirar

Dificultad para tragar

Dolor al tragar

Ronquera

