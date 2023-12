La peligrosa función de Apple que aconsejan eliminar urgente

Ahora bien, cuando esto ocurre, los usuarios pueden seleccionar la opción de intercambiar datos de contacto o solo una persona puede elegir compartir su información personal con la otra, sin recibir sus datos de contacto a cambio.

La solicitud de NameDrop se puede cancelar rápidamente separando los dispositivos o bloqueando la pantalla antes de que la transferencia se haya realizado correctamente.

También podés leer: Elon Musk explotó contra el CEO de Disney, en vivo por TV

¿Por qué es peligrosa esta función?

Aunque NameDrop puede resultar útil para algunas situaciones, como conocer a alguien en una fiesta o en una reunión de trabajo, también tiene un lado oscuro que preocupa a las autoridades policiales.

Según advierten, la facilidad de transferencia de datos puede ser desastrosa para los niños, quienes podrían ser obligados a compartir todos sus datos con desconocidos o personas malintencionadas.

image.png

La información que se comparte mediante NameDrop puede incluir una imagen, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico u otra información personal que podría ser utilizada para fines ilícitos, como el acoso, el chantaje, la extorsión o la suplantación de identidad.

Además, la función no tiene ningún tipo de filtro o restricción para evitar que se compartan datos con personas que no se conocen o que no se desea compartir.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Ante esta situación, varios departamentos de policía de Estados Unidos han emitido advertencias formales a los usuarios de iPhone y Apple Watch, instándolos a desactivar la función NameDrop para proteger su privacidad y la de sus seres queridos.

Para desactivar NameDrop, los usuarios pueden seleccionar Airdrop en la pestaña general de la aplicación de configuración y desactivar la opción “Unir dispositivos ”. De esta manera, se evita que se pueda acceder a la función sin el consentimiento del usuario.

También se recomienda estar atentos a las solicitudes de NameDrop que puedan aparecer en la pantalla y rechazarlas si no se conoce a la persona que las envía o si se sospecha de alguna intención maliciosa.

-------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Milei empuja a Macri al fade out

FACA rechaza la designación de Barra por "antecedentes vinculados al nazismo"

Espionaje: Piden indagatoria de 'Conu' Rodríguez y 3 agentes de la AFI

Para tener en cuenta: Martín Menem