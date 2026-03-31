La NASA descubre un planeta "infernal" que no debería existir y paraliza a todos

Un planeta cubierto de lava que desconcierta

Otra de las cosas más sorprendentes de este planeta, y que impresionó a los científicos, es cómo puede retener sulfuro de hidrógeno en su atmósfera teniendo esas características tan extremas. De esta forma el equipo de la Universidad de Oxford sigue estudiando su composición y descubriendo cuestiones impensadas. El hallazgo fue presentado en la revista Nature Astronomy.

En este planeta no existe ni existirá la vida tal como la conocemos, ya que se estima que está atravesado por procesos volcánicos constantes que producen ese magma y afectan a toda su superficie. Mares de lava, temperaturas más que extremas y una atmósfera con un entorno químicamente agresivo son componentes que ofrece este exoplaneta.

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