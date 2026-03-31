La NASA descubre un planeta "infernal" que no debería existir y paraliza a todos

No todos los días se habla de un planeta cubierto de lava, el cual está a pocos años luz y además presenta condiciones realmente insólitas. Según la ciencia, el mismo "no debería existir" pero es un hecho y una realidad. Por esa razón desde la NASA están realizando investigaciones acerca de él.
La NASA investiga un planeta que no debería existir
El planeta L98-59D fue catalogado como un exoplaneta y presenta condiciones realmente extremas. Una de ellas es que alcanza temperaturas de hasta 1900 grados y se encuentra cubierto de lava. Lo más sorprendente es que está a unos 35 años luz.
El planeta en cuestión, además, presenta mares de lava y fue descrito como "un mundo infernal". No es para menos, ya que el mismo alcanza temperaturas realmente impensadas para cualquier ser vivo. Aun así, el exoplaneta L98-59D existe y la NASA está realmente fascinada con él.
La Tierra queda chica al lado de este planeta, ya que el L98-59D tiene 1,6 veces el tamaño de nuestro mundo. Si bien se ubica en una zona intermedia entre planetas terrestres y gigantes gaseosos, la realidad es que no encaja en ninguna descripción porque se trata de un océano de magma que ni siquiera es sólido. Por ende, no debería existir en esas características.
Un planeta cubierto de lava que desconcierta
Otra de las cosas más sorprendentes de este planeta, y que impresionó a los científicos, es cómo puede retener sulfuro de hidrógeno en su atmósfera teniendo esas características tan extremas. De esta forma el equipo de la Universidad de Oxford sigue estudiando su composición y descubriendo cuestiones impensadas. El hallazgo fue presentado en la revista Nature Astronomy.
En este planeta no existe ni existirá la vida tal como la conocemos, ya que se estima que está atravesado por procesos volcánicos constantes que producen ese magma y afectan a toda su superficie. Mares de lava, temperaturas más que extremas y una atmósfera con un entorno químicamente agresivo son componentes que ofrece este exoplaneta.
------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Qué fenómeno en el cielo sacudió a Tucumán y dejó imágenes impactantes
El Sol desata enorme llamarada antes de Artemis 2: "Apagón"
La NASA se pronuncia por meteoritos que sacuden a Estados Unidos
Pirámides de Egipto: Habrían detectado una 'nueva' estructura de 55 metros