Estos síntomas en los ojos advierten enfermedad cardíaca

La aparición de estas protuberancias no son un signo menor, tomando en cuenta que el colesterol alto es un importante factor de riesgo de enfermedad cardíaca.

Respecto a los xantelasmas, la Dr. Tai ha explicado que, “a menudo se ven en los párpados o alrededor de ellos y pueden ser especialmente prominentes hacia la mitad de la cara".

De acuerdo con la experta, "Si ves estas protuberancias amarillas alrededor de los ojos, es posible que tengas niveles altos de triglicéridos o colesterol LDL en la sangre e incluso podría ser una señal de que tienes un trastorno genético que causa niveles anormales de lípidos, como la hipercolesterolemia familiar”, dijo.

Esto no significa que debas entrar en pánico, pero "si los tiene, asegúrese de hablar con su médico de atención primaria o cardiólogo y hacerse un análisis de sangre de colesterol y triglicéridos”, recomendó la oftalmóloga.

Hay muchas razones por las que las personas pueden experimentar contracciones en los ojos, pero, según la Dr. Tai, si las pupilas se agrandan y se achican con los latidos del corazón, podría ser una señal de una válvula cardíaca con fugas.

“Esto se debe a que cuando la sangre se bombea fuera del corazón a través de una válvula llamada válvula aórtica, si la válvula no se cierra herméticamente, parte de la sangre se filtra hacia el corazón", explicó.

Y continuó: “Esto causa una diferencia mayor de lo normal entre la presión arterial cuando el corazón se contrae y la presión arterial cuando el corazón se relaja".

“Las personas que tienen esto verán una distancia inusualmente grande entre los números superiores e inferiores en sus lecturas de presión arterial (...) cuando el corazón se contrae, la pupila se hace más pequeña y cuando el corazón se relaja, la pupila se agranda", añadió.

En este caso, la oftalmóloga también aconseja consultar con una médico de atención primaria o cardiólogo.

Este es un signo que no puedes notar en un espejo, sino que sólo el oftalmólogo podrá verlo.

De acuerdo con la experta, los cambios en la retina pueden deberse a la diabetes temprana o presión arterial alta, factores de riesgo de enfermedad cardíaca.

Los oftalmólogos pueden “detectar daños tempranos en los pequeños vasos sanguíneos de la retina en la parte posterior del ojo", indicó. "Este daño podría ser un signo de diabetes o presión arterial alta y podría ayudar a predecir el riesgo de enfermedad cardíaca o vascular".

"Por eso es muy importante hacerse exámenes oculares con regularidad, particularmente si tiene más de 40 años, tiene diabetes o tiene algún factor de riesgo de enfermedad cardíaca o vascular", dijo la Dra. Tai.

