Este alimento del desayuno causa estragos en tu cerebro

Hay varias posibles razones para ello: son carbohidratos refinados, están cargados de azúcar, son altamente procesados y no son lo suficientemente nutritivos.

En un articulo de Eat This, Not That, sobre los alimentos que envejecen el cerebro, Courtney D'Angelo, MS, RD, autora de GoWellness, dijo que los carbohidratos refinados (como los cereales azucarados) son algunos de los peores alimentos para el desayuno y que envejecen tu cerebro más rápido.

"Al comer carbohidratos refinados, que consisten en azúcares y granos altamente procesados, su cuerpo los digiere muy rápidamente, lo que puede provocar picos de azúcar en la sangre y niveles de insulina", explicó la experta.

Esto no es dato menor, considerando que los niveles altos de azúcar en sangre se han asociado con envejecimiento cerebral.

D'Angelo dice que "además, consumir demasiada azúcar puede aumentar la inflamación y los alimentos proinflamatorios pueden aumentar las posibilidades de pérdida de memoria, resolución de problemas y otras habilidades a medida que envejecemos".

En ese sentido, la experta invita a comer alimentos más saludables en el desayuno, y en caso de que haya preferencia por algo dulce, ha detallado algunas opciones.

"En lugar de comer cereales azucarados, elige avena con proteínas y, si te gustan las tostadas con mermelada, cambia las tostadas blancas por integrales y añade mantequilla de almendras en lugar de mermelada azucarada", aconseja D'Angelo.

Alzheimer olfato.jpg

Azúcar y cerebro

Como hemos visto, gran parte de los efectos indeseados de los cereales azucarados en la salud cerebral responde a su alto contenido de azúcar que, a su vez, puede afectar los niveles de glucosa en sangre.

Pero, ¿Cómo afecta el azúcar en el cerebro? ¿Qué hace la glucosa en el cerebro? ¿Cuáles son los efectos negativos del azúcar en el cerebro?

En una publicación de la Universidad de Harvard explican que "aunque el cerebro necesita glucosa, demasiada cantidad de esta fuente de energía puede ser perjudicial".

Hay evidencia al respecto. En un estudio de 2009, en el que utilizaron un modelo animal, un equipo de científicos de la Universidad de Montreal y del Boston College relacionó el consumo excesivo de glucosa con deficiencias cognitivas y de memoria.

Pero, los efectos de la glucosa y otras formas de azúcar en el cerebro pueden ser más profundos en las personas con diabetes, precisa Harvard.

"Los niveles altos de glucosa en sangre pueden afectar la conectividad funcional del cerebro, que vincula regiones del cerebro que comparten propiedades funcionales, y la materia cerebral. Puede provocar que el cerebro se atrofie o se encoja. Y puede provocar una enfermedad de los vasos pequeños, que restringe el flujo sanguíneo en el cerebro, provocando dificultades cognitivas y, si es lo suficientemente grave, estimulando el desarrollo de demencia vascular", detallan.

Por eso, la próxima vez que vaya a comer cereal azucarado en el desayuno, piénselo dos veces. Otros alimentos, como las nueces, aguacates, yogur natural, huevos y verduras de hojas verdes podrían ser una mejor opción para el cerebro.

