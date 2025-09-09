El 44% de las personas con diabetes no sabe que la tiene: ¿A qué síntomas prestar atención?

“Descubrimos que el 56 % de las personas con diabetes saben que padecen esta afección”, afirmó Stafford, investigador del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud.

Lo que significa que el 44% de las personas de 15 años o más que viven con diabetes no han recibido un diagnóstico.

“A nivel mundial, existe una gran variación geográfica y también por edad. Por lo tanto, en general, los países de ingresos altos tenían mejores resultados en el diagnóstico que los países de ingresos bajos y medios”, agregó la investigadora.

Los más jóvenes son los que menos saben que tienen diabetes

Otro dato importante es que, de todos los participantes, solo el 20 % de los adultos jóvenes con diabetes había sido diagnosticado, afirmó Stafford.

Esto sugiere que la mayoría de los adultos jóvenes que viven con diabetes desconocen su condición.

Asimismo, entre 2000 y 2023, a nivel mundial, la proporción de personas diagnosticadas con diabetes aumentó en 8,3 puntos porcentuales.

"Estos hallazgos resaltan la urgente necesidad de mejorar las estrategias y el desarrollo de capacidades para optimizar la detección, el tratamiento y el manejo de la diabetes en todo el mundo", concluye el estudio.

¿Qué síntomas da el comienzo de la diabetes?

De acuerdo con los expertos, a menudo la diabetes no provoca síntomas notables en las primeras etapas, lo que destaca aún más la importancia de mantener chequeados los niveles de azúcar en sangre.

"En la diabetes de tipo 2, los síntomas pueden ser leves, y pueden transcurrir muchos años antes de que sean evidentes", dice la Organización Mundial de la Salud (OMS)

"En consecuencia, es posible que la enfermedad se diagnostique años después de que los primeros síntomas se hayan manifestado, cuando ya han aparecido complicaciones", agrega.

Los principales síntomas de la diabetes son:

Sensación de mucha sed

Necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual

Visión borrosa

Cansancio

Pérdida de peso inexplicable

Las personas con diabetes también pueden experimentar entumecimiento u hormigueo en manos y pies, y llagas que tardan en sanar.

En ese sentido, si nota alguno de los síntomas mencionados anteriormente o tiene antecedentes familiares de diabetes, los expertos sugieren que se haga un análisis de glucosa.

Con el tiempo, cuando la diabetes no es tratada, puede provocar complicaciones en los vasos sanguíneos del corazón, los ojos, los riñones y los nervios.

