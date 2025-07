Cuidado con el frío: Síntomas de hipotermia que no debes ignorar

"Hace que la víctima no pueda pensar de forma clara ni moverse normalmente (...) la persona podría no saber lo que está pasando y no podrá tomar ninguna medida", indican.

La hipotermia también puede afectar otras partes del cuerpo. El corazón, el sistema nervioso y otros órganos podrían no funcionar tan bien como normalmente lo hacen.

"Si no se trata, la hipotermia puede hacer que fallen el corazón y el sistema respiratorio y, a la larga, deriva en la muerte", alerta la Clínica Mayo.

Hipotermia: Síntomas de advertencia

Ahora bien, es muy importante estar atentos a los síntomas de hipotermia. Algunos de estos son sutiles y pueden ser pasados fácilmente por alto.

Los síntomas suelen comenzar de manera progresiva. El primer síntoma de alerta, generalmente, es el temblor.

"Cuando la temperatura empieza a bajar, el cuerpo puede empezar a temblar", indica la Clínica Mayo.

Luego, las personas pueden experimentar otros síntomas.

En general, los CDC dicen que los siguientes son signos y síntomas de advertencia de hipotermia:

Síntomas de hipotermia en adultos

Tiritar (temblar o tener escalofríos)

Sentirse agotado o muy cansado

Tener confusión

Torpeza con las manos

Pérdida de memoria

Habla arrastrada o enredada

Somnolencia

Síntomas de hipotermia en bebés

Piel fría de un tono rojo brillante

Muy poca energía

Si nota algunos de estos signos, tómele la temperatura a esa persona. Si está por debajo de 95 °F, ¡busque atención médica inmediatamente! (CDC) Si nota algunos de estos signos, tómele la temperatura a esa persona. Si está por debajo de 95 °F, ¡busque atención médica inmediatamente! (CDC)

Y recuerde, los expertos insisten en que la exposición prolongada a un ambiente más frío que el cuerpo puede provocar hipotermia si una persona no está vestida adecuadamente. Así que procure abrigarse bien.

----------

Más noticias en Urgente24

Las 6 mejores hierbas y especias para subir tus defensas

5 simples remedios para el resfriado que dan resultado, según médicos

La startup "Juegos Mejorados" impulsada por Donald Trump Jr. y Silicon Valley permite el doping

5 alimentos que las mujeres necesitan después de los 40 y por qué

¿Qué pasa con la presión arterial cuando consumes aceite de oliva?