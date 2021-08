Combinación de vacunas: A quiénes aplica y qué es conveniente

Por otro lado, se hizo hincapié en que la combinación de vacunas será opcional. “Se le va a ofrecer esta posibilidad a las personas que comenzaron de forma voluntaria, si alguien quiere esperar por otra, que espere, no hay problema, se la va a citar”, detalló Vizzotti.

La decisión, apurada por la variante Delta, se tomó luego de obtener resultados optimistas en estudios llevados a cabo en CABA, Provincia de Buenos Aires, La Rioja, San Luis y Córdoba.

Se trata de “un protocolo multicéntrico, una combinación de vacunas con muchas posibilidades, con distintas dosis, en la cual se incorpora a Moderna y se sumará a Cansino, para generar evidencia”, expresó la ministra.

Dados los buenos niveles de “anticuerpos que genera", se calificó al estudio como "satisfactorio" y " alentador". No obstante, "sigue adelante, con 1.800 sujetos voluntarios, para generar evidencia y un sistema robusto".

A esto, Kreplak añadió que los análisis no mostraron "ningún episodio de efectos adversos" y principalmente, que la combinación de vacunas diferentes mostró "la misma eficacia" que en esquemas homólogos.

De momento, Sinopharm "no está incluida porque los datos no son concluyentes", advirtió Quirós. La información se espera en CABA para la semana que viene.

De acuerdo al documento que emitió Nación:

En relación a la vacuna a virus inactivado del laboratorio Sinopharm, en función de la elevada disponibilidad de dosis, dado que los estudios de investigación sobre inmunogenicidad y seguridad de los esquemas heterólogos aún se encuentran en proceso y hasta contar con los resultados, se mantiene la recomendación de completar los esquemas con la misma vacuna y con el intervalo mínimo establecido.

CABA

Hace minutos concluyó la conferencia de prensa del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en la que se anunció que hoy, jueves 05/08, empezarán a dar turnos a los vacunados con una dosis de Sputnik V.

Al igual que aclaró Vizzotti, se reiteró que la decision es "a voluntad". En primer lugar, usarán la vacuna Moderna y empezarían a aplicarla mañana 06/08.

Quirós pidió tomar consciencia sobre la tercera ola que se avecina por la variante Delta “en semanas o meses”.

Sabemos que por delante tenemos una tercera ola y seguramente esta tercera ola va a estar vinculada a la circulación de la variante Delta, que aún no tiene circulación comunitaria en la Ciudad de Buenos Aires documentada […] Sabemos que la variante Delta va a llegar y va a llegar a circular, pero no podemos confirmar en qué momento

Debido a que actualmente la situación epidemiológica es favorable, enfatizó la necesidad de “estar atentos a la evolución epidemiológica. Saber si esta tercera ola será más dañina o no, se trata de cuán rápido vacunamos, sobre todo con la segunda dosis”.

image.png En CABA se comenzará a dar turnos hoy para avanzar con la combinación de vacunas.

Lo más conveniente

Desde los anuncios de ayer, quienes aplican para la nueva medida sopesan las opciones disponibles: esperar la dosis homóloga o avanzar con la combinación de vacunas.

Sin embargo, en línea con lo expresado por las autoridades de Nación y Ciudad, la prioridad debe ser completar los esquemas y asegurar la mayor inmunidad posible.

El objetivo de retrasar el ingreso de la variante Delta a la Argentina es dar el tiempo suficiente para que todos los que recibieron una inyección accedan a la segunda. La evidencia recogida en el país y en estudios internacionales demuestra que el enfoque heterólogo es seguro y eficaz.

Cabe aclarar que la combinación de vacunas, cruce vacunal o "mix and match", como se lo denomina en inglés, no es ninguna una novedad, sino que ya existía en el mundo pre coronavirus. El objetivo es reforzar y potenciar la inmunidad.