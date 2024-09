Ciencia: Científicos de USA lograron el primer trasplante de cara con ojo

Un año sin rechazo: la ciencia avanza

El equipo médico a cargo del procedimiento publicó recientemente sus hallazgos en el prestigioso Journal of the American Medical Association. Según el informe, James no ha presentado signos de rechazo del trasplante y se ha confirmado flujo sanguíneo en el ojo donado. Estos resultados son alentadores y demuestran la viabilidad de este tipo de intervenciones complejas.