Confirmado: No habrá ni un peso para la ciencia (y anticipan fuga de cerebros como en 2001)

Sin fondos para investigar

Según Caballero, sostendrán los proyectos asignados cuando la presidencia del organismo estaba a cargo de Fernando Peirano, período en que la Agencia fue clave para el desarrollo de insumos durante la pandemia de Coronavirus, generando innovación en proyectos asociados con Salud, como respiradores artificiales, sueros, vacunas, tests de detección del virus y hasta túneles de viento para desinfección de salas hospitalarias.

Luego, se avanzó en otras áreas como energía, desarrollo aeroespacial, software, actividad industrial y ambiente. Para que se comprenda la magnitud, es un órgano clave en el proceso de transferencia de conocimiento de la actividad científica al sector industrial.

Pero, en el encuentro, Caballero confirmó que los llamados PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica) cláusala MPV, que permite actualizar los presupuestos por inflación, "es válida pero no se va a cumplir por falta de fondos".

Fuga de cerebros, la Argentina que no movemos. ¿Comienza la fuga de cerebros como en 2001?

La administración de Javier Milei, confirmó de esta manera que "este año no habrá ninguna convocatoria porque no tenemos fondos".

Caballero le manifestó a los referentes de las universidades, que ofrecen los fondos de la Agencia a investigadores de las universidades nacionales, que "los PICT son muchos", que "los becarios crecieron muchísimo" y que "vamos a revisar todo".

Según la funcionaria, que no tuvo plan de gestión y tampoco aportes significativos al sector, tampoco hay certezas de fondos para el 2025. Ante la consulta de las universidades, la funcionaria sostuvo que "no decide"

Suspensión de fondos

En febrero de este año, la Cámara de Diputados elevó un pedido redactado por la legisladora de Evolución Radical, y ex Secretaria de Políticas Universitarias durante la gestión de Maurcio Macri, Danya Tavella, para que el Poder Ejecutivo explique la situación de la Agencia I+D+i, ante la suspensión de la ejecución de fondos ya disponibles.

La cámara baja pidió "un informe preciso y detallado" sobre la situación institucional, operativa, sobre los préstamos internacionales, sobre la oferta de instrumentos para el año 2024, sobre los criterios de evaluación y la adjudicación de becas y sobre el fondo fiduciario (que representan menos del 0,01% de los fondos que administra el Poder Ejecutivo).

En tanto , desde la mencionada Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología plantearon que "la Agencia cuenta con fondos disponibles, no es cuestión de plata".

"Desde la Universidad de Buenos Aires vemos con mucha preocupación, no solo que no se actualicen conforme las cláusulas previamente firmadas en los convenios los presupuestos actuales, si no que también nos preocupa mucho que no haya certeza sobre nuevas líneas de financiamiento en convocatorias históricas, que hace muchos años son un instrumento muy importante para la ciencia argentina", dijo al diario Ámbito Financiero, Sebastián Civallero, secretario de Ciencia y Tecnología de la UBA.

