"Cerrá el ort...": Kun Agüero perdió los estribos en Twitch

El Kun, que se retiró del fútbol profesional hace meses por problemas cardíacos. Aun así, sigue íntimo al mundo del futbol e incluso juega con su equipo los Kuni Sports. Sin embargo, recientemente perdieron y él se mostró muy molesto por el resultado y no toleró las bromas. En especial las de Will, el reconocido streamer dominicano que popularizó la frase “bancan chat ”. Will, que forma parte del equipo Porcinos FC, le dijo al Kun “ Kuni llora” y se rió de su derrota.