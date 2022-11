“El hallazgo que observaron los expertos, fue determinado inesperadamente por el equipo argentino. Estos autores no observaron ningún aumento de eventos cardiovasculares durante los partidos que jugó Inglaterra, salvo en el partido en que Argentina lo elimino por penales tras empatar 2 a 2 en tiempo reglamentario. Esta eliminación, tan recordada por nosotros, produjo un 25% de aumento de las internaciones por infarto agudo de miocardio en los 5 días posteriores al partido. Estos resultados se apoyaban en un estudio de los Países Bajos donde se había observado el mismo efecto negativo al ser eliminados por penales de la Eurocopa de 1996. Los autores concluyeron que sería conveniente suprimir la eliminación por penales en estos torneos, que por supuesto nadie tuvo en cuenta”, explicó en diálogo con Infobae el doctor Gustavo Ontiveros, médico cardiólogo, presidente de la Fundación para la Prevención de la Muerte Súbita (Fupremus) y miembro de la American Heart Association (AHA) y la European Society of Human Genetics (ESHG).

“En este trabajo se concluye que la tasa de mortalidad cardiovascular y ACV entre los hombres mayores de 45 años se incrementaron un 50% tras la eliminación en cuartos de finales de Países Bajos por Francia durante la copa de la Liga Europea de 1996″, completa también en diálogo con dicho portal el doctor Gustavo Ontiveros, médico cardiólogo, presidente de la Fundación para la Prevención de la Muerte Súbita (Fupremus) y miembro de la American Heart Association (AHA) y la European Society of Human Genetics (ESHG).

En 2006, durante la Copa del Mundo celebrada en Alemania, los especialistas de ese país también examinaron la relación entre el estrés emocional y la incidencia de eventos cardiovasculares.

El paper publicado en The New England Journal of Medicine afirma que: “los eventos cardiovasculares agudos se evaluaron en 4279 pacientes. En los días de partidos de la selección alemana, la incidencia de emergencias cardíacas fue 2,66 veces mayor que durante el período de control. Para los hombres, la incidencia fue 3,26 veces mayor que durante el período de control y para las mujeres, fue 1,82 veces. Entre los pacientes con eventos coronarios en los días en que jugó el equipo alemán, la proporción con enfermedad coronaria conocida fue del 47%, en comparación con el 29% de los pacientes con eventos durante el período de control. En esos días, la mayor incidencia promedio de eventos se observó durante las primeras 2 horas posteriores al inicio de cada partido”.

Y concluye el estudio encabezado por el doctor Ute Wilbert-Lampen: “Ver un partido de fútbol estresante duplica con creces el riesgo de un evento cardiovascular agudo. En vista de este exceso de riesgo, particularmente en hombres con enfermedad coronaria conocida, se necesitan urgentemente medidas preventivas”.

"Síndrome de Abreu"

También en Uruguay, en 2010, especialistas analizaron el caso clínico de una mujer de 39 años internada con un infarto agudo de miocardio en una clínica de Montevideo.

El caso fue analizado y bautizado por una revista uruguaya de cardiología como el “síndrome de Abreu”. Según pudieron analizar, el accidente cardíaco se produjo justo cuando el “Loco” Abreu se la picaba al arquero de Ghana y le daba a Uruguay el pase a la semifinal. La mujer sobrevivió, recibió el alta a los cinco días.

abreu-ghana.jpg El 'loco' Abreu la picó y Uruguay, por penales, pasaba a la semifinal del Mundial de Sudáfrica.

“El gatillador más importante de un evento cardiovascular inducido por estrés emocional no sólo es el resultado del partido, como ganar o perder, sino la intensidad, la emoción, la expectativa generada durante el desarrollo del partido con un final dramático, como lo es el dado por un desempate por penales. La tasa de eventos está relacionada con la hora de inicio del partido, habiendo un aumento progresivo de la misma en las horas previas al inicio, es máximo en las primeras dos horas del encuentro, sigue un descenso progresivo luego de la finalización del mismo, por lo que el desencadenante emocional está fuertemente vinculado al hecho de ser espectador del partido. Es frecuente la ingesta copiosa, consumir bebidas alcohólicas o cigarrillos, o ambos, en gran cantidad durante el partido, todos componentes que favorecen la aparición de un síndrome cardíaco agudo (SCA) ”, sostienen los autores del estudio científico.

Y agregan: “El mecanismo por el cual el estrés genera la injuria vascular y la rotura de la placa aterosclerótica se mantiene como una incógnita, pero hay varios hechos bien demostrados. En los SCA inducidos por el estrés, hay un claro aumento de la actividad simpática a la que se asocia un marcado aumento de los mediadores de la inflamación y la vasoconstricción. Esto genera un brusco incremento de la demanda miocárdica de oxígeno o una alteración del tono vasomotor de las arterias coronarias, o ambos, lo que puede dar lugar a la erosión y rotura de una placa de ateroma vulnerable con la consiguiente formación del trombo, provocando isquemia miocárdica que se puede manifestar como un SCA”.

El caso argentino: El 'Tano' Pasman

Santiago 'El Tano' Pasman se hizo conocido tras la viralización de sus eufóricas reacciones mientras miraba un partido de River -club del que es fanático- contra Belgrano por la Promoción. Tan popular se hizo su video que recorrió el mundo.

Pero lo que muchos no saben es que el 20 de noviembre de 2014, el “Tano” Pasman estaba viendo la semifinal de la Copa Sudamericana entre River y Boca cuando sintió que el pecho le oprimía: sufrió una isquemia, es decir, la reducción del flujo de sangre al corazón.

Por eso, fue a consultar a su médico, que le recomendó que “para los partidos chivos” se tome un tranquilizante.

"Tuve una isquemia viendo River-Boca en 2014. Así que... Antes de un partido trascendente, mi mujer me pide que tome recaudos y sobrellevar ésto, que es una gesta deportiva. Puedo tener una alegría gigante o una tristeza enorme. Pero la vida sigue”, aseguró el Tano en una entrevista con América TV.

"El médico me dio un tranquilizante para tomar antes de los partidos", contó.

Además, el Tano Pasman precisó que el doctor le recomendó que tratara de relajarse durante el partido y evitara acumular grandes cantidades de estrés. Aunque era preferible no verlo.

tano-pasman.jpg El 'Tano' Pasman.

9 consejos para ver partidos, cuidando el corazón

Desde la Federación Argentina de Cardiología (FAC) compartieron algunas recomendaciones para poder disfrutar los partidos cuidando la salud cardiovascular.

-Evitar el consumo excesivo de alcohol: no hay que intentar tapar la ansiedad bebiendo en exceso. -No consumir grasas o frituras en exceso. Tratar de reemplazar los clásicos snacks o picadas, que además contienen exceso de sal, por comidas más saludables. -Beber agua ayuda a bajar la ansiedad. -En lo posible no quedarse sentado durante todo el partido. Levantarse, caminar y hacer algunos movimientos ayuda a descargar tensiones. -No fumar. En este caso, beber agua también ayuda a bajar la ansiedad. -Evitar el exceso de bebidas como el café y el mate por su alto nivel de cafeína y su consecuente efecto ansiolítico.

Por su parte, el doctor Tartaglione enumera una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir un infarto producto de “síndrome de Abreu”, y explica que si bien todos pueden sufrir un accidente cardíaco, el riesgo se multiplica en quienes ya sufrieron eventos de este tipo o quienes tiene factores de riesgo:

“Si sos un paciente cardíaco, no dejes de tomar la medicación”, señala Tartaglione y puntualiza, sobre todo, en el partido que Argentina juega a las 7 de la mañana. “Si sos paciente cardíaco y te hace mal el fútbol, intentá no mirar los partidos o hacelo con alguien que esté tranquilo y con un relator que no te ponga nervioso ”, añade. “Evitar la comida abundante, el alcohol y el tabaco antes y durante los partidos”, agrega el especialista y apunta a que estos son tres factores que incrementan notablemente los riesgos.

------------

Más contenido en Urgente24:

Qatar 2022: El fixture completo de la Copa del Mundo

Misterio en Qatar 2022: ¿Por qué Lionel Messi duerme solo?

Furor por la Selección Argentina: Ezeiza y Doha explotan

Joaquín Correa lesionado: Thiago Almada lo reemplazará

Un senador K se irá a Qatar, pero seguirá cobrando el sueldo