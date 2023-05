Tim Burton contraataca: Confirmada la secuela de Beetlejuice

Michael Keaton admitió que estaba en conversaciones con Tim Burton en el año 2014, y en 2017, Burton confirmó dicha información, diciendo que una secuela estaba “más cerca que nunca”. Finalmente, fue Danny Elfman quien dio la estocada final la semana pasada, dando el último check con la música, en la que aseguró ya estar trabajando.

La película original cuenta la historia de Adam y Bárbara, quienes fallecen trágicamente en un accidente automovilístico poco después de mudarse a su nueva casa. Los nuevos propietarios resultan ser los Deetz: Charles, un empresario exitoso, su esposa Delia, una excéntrica escultora, y la hija Lydia Deetz, una joven sombría que desprecia a su padre y a su madrastra.

Say My Name Clip | Beetlejuice The Musical