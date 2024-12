"Soy full activa": El hijo de Alberto Fernández se deconstruyó más que el expresidente, y se volvió tendencia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1864807684165206295&partner=&hide_thread=false “Pasiva”



Porque el hijo de Alberto Fernández contó que se cansó de ser pasiva: “A mi me gusta ser activa, me cansé de que los hombres solo me quisieran pasiva en la cama”. pic.twitter.com/fOx9HZ4yMM — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 5, 2024

Dyhzy también compartió cómo su última relación fue un punto de inflexión. “Con este ex, el problema era que él solo tenía un morbo de tipo ‘solo yo te puedo coger’, como un nivel de dominancia que a mí no me cabe. Y eso me hizo replantearme todo”, comentó. Desde entonces, afirmó haber adoptado un enfoque más activo: “Hace varios años que estoy full activa”.

Una charla que visibiliza la libertad sexual

La conversación no estuvo exenta de humor y sorpresas, como cuando La Faraona reaccionó con incredulidad: “¿Me estás cargando? Yo estaba seguro de que eras pasiva”. Ante esto, Dyhzy respondió con naturalidad: “No, no, no tengo ningún drama al decirlo”.

image.png

Estas declaraciones de Dyhzy pusieron sobre la mesa la importancia de hablar abiertamente sobre identidad y preferencias en un mundo que todavía enfrenta barreras en la aceptación de estas diversidades.

Su sinceridad y disposición para compartir su experiencia personal contribuyen a normalizar temas que todavía son considerados tabú por muchos.

--------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Sexo: Estudio compara varias posiciones sexuales y advierte sobre esta

¿Por qué Viagra no me funciona como debería? Una de estas puede ser la razón

Sexo: Estudio sobre cerebro y rechazo sexual femenino revela algo sorprendente

Ejercicio y sexo: Experto lanza advertencia que nadie vio venir

Sexo oral y cáncer: La señal reveladora en la voz que no debes ignorar