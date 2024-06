Sol Pérez recordó su despedida de soltera y reveló detalles íntimos de la fiesta

Embed - LA CASA | Canal de Streaming on Instagram: "Bueeeeeeeeeeno, re estoy para una despedida de solteros a lo RUMIS con vida no creo que salgamos…. No te podes perder el programa completo Lo encontras en nuestro canal de YouTube LINK EN BIOOOO!!!"

View this post on Instagram A post shared by LA CASA | Canal de Streaming (@somoslacasaok)