Se viene la serie de God of War en Prime Video: Todo lo que se sabe hasta ahora

"God of War" en la TV con dos temporadas confirmadas

Aunque todavía no se tiene una fecha exacta, sí se sabe que la serie de televisión de God of War tiene aseguradas dos temporadas. Sí, ya desde el arranque, Amazon no escatimó en confianza y decidió pedir las dos temporadas de golpe, algo que no se había revelado antes pero que Ronald Moore, el creador, lo soltó en una entrevista. ¿Qué significa esto? Que Amazon está seguro de que God of War va a ser un éxito rotundo, y con razón. ¿Quién no querría ver a Kratos y Atreus en acción por varias temporadas?