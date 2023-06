Preocupante Karina La Princesita, ebria y suelta en Twitter

Es una cosa que no puedo explicar lo que me genera escuchar Karicia. Es ganas de tomar, melancolía y bailar mientras lloro… Cantinero marche una más Es una cosa que no puedo explicar lo que me genera escuchar Karicia. Es ganas de tomar, melancolía y bailar mientras lloro… Cantinero marche una más

En ese marco, Karina les respondió algunos tweets a sus seguidores y contó que no la está pasando bien en el viaje, mientras que en un pedido a sus admiradores les dijo "Cuídenme, no sean malos" y además recalcó que no es un hábito que sea común en ella:

https://twitter.com/kari_prince/status/1665849778725588992 Malo es cuando es una dependencia de todos los días. De vez en cuando está bien para mi — KARI (@kari_prince) June 5, 2023

